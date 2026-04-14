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耗資3千萬！高雄再增15處科技執法地點曝光　7路口5月啟用

▲▼高雄新增6處「科技執法」設置地點曝光，2／1正式啟用開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄將再新增15處「科技執法」設備。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府統計，去年設置科技執法路口可降低1成5事故件數，預計今年耗資新台幣3020萬，再增設15處科技執法設備，其中包含8處路口科技執法、7處租賃式的不停讓行人科技執法，最快5月起陸續上路。

高雄市警局交通大隊指出，科技執法設備路口（段）去年一整年發生2,487件交通事故，與未設置前比較減少441件，約下降15.1%；今年1-3月發生695件交通事故，與未設置前比較減少129件、下降約15.7%。

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▲▼高雄新增6處「科技執法」設置地點曝光，2／1正式啟用開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市政府統計，去年設置科技執法路口可降低1成5事故件數。（資料照／記者賴文萱翻攝）

今年預計增設科技執法設備15處，包含8處路口科技執法，7處租賃式的不停讓行人科技執法，經費為新台幣3,020萬元。其中，租賃式車不停讓行人科技執法7處，預計今年5月1日起啟用，另8處路口科技執法設備，則待驗收後台電供電、宣導後，最快下半年啟用。

【路口多向違規檢測系統】預計增設地點：

（1）林園區沿海路二段與鳳林路一段/中芸三路口

（2）林園區沿海路二段與文賢南路口

（3）林園區沿海路四段與王公路/東林西路口

（4）鳳山區青年路二段與文化路口

（5）三民區高雄車站站東路延伸

（6）楠梓區土庫一路與清豐二路360巷口

（7）三民區十全一路與自由一路口

（8）新興區中正三路與復興一路口

【不停讓行人監測系統】（均為租賃式） 預計增設地點：

（1）三民區大昌二路與義華路口

（2）三民區大昌一路與鼎山街口

（3）楠梓區海専路與瑞屏路口

（4）苓雅區三多二路與和平一路口

（5）鳳山區五甲二路與南華路口

（6）前金區青年二路與自強三路口

（7）左營區華夏路與重信路口

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