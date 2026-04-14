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家人被詐百萬！女下士盜刻印章「改BMI保工作」　挨告改當救生員

▲海巡署一名洪姓女下士3度盜刻印章竄改BMI數字，最終獲得緩刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

海巡署一名洪女因為BMI不合格，竟3度盜刻護理師印章，塗改體格檢查表，好讓自己能繼續留營從軍，洪女始終認罪，表示是因為家中遭詐數百萬，為了保住工作才犯案，法院依偽造文書罪判洪女1年3月，緩刑2年。

檢方調查，洪女（27歲）是海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所下士，服役期間申請留營時，為避免因身體質量指數（BMI大於26）不合格，從2020年至2025年間，3次盜刻國軍高雄總醫院醫護人員印章，並塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI數字，經海巡署審查資料時，發現數據異常，向檢方報告偵辦。

洪姓女下士坦承犯行，並有3份體格分類檢查表、休假實施計畫表可佐證。檢方認定洪員損害海巡署、王姓醫護人員年度檢查之正確性。

檢方說，國軍人員的年度體檢結果，可作為鑑測、晉升、調查等人事異動依據，可見是法定職務上的「公文書」，近日偵結以行使變造公文書罪嫌起訴在案，該罪法定刑是1年以上7年以下。

台中地院審酌，洪女於案發時是職業軍人，為了能讓自己繼續留營，率爾變造公文書後行使之，損害國軍醫院核發體格分類表之信用性，與海巡署稽查受測人身體狀況正確性。

法院考量，洪女始終坦承犯行，態度尚可，參酌洪女自陳家中遭逢詐欺，是為求繼續軍旅支援家計，才犯下此案，目前在早餐店工作、擔任救生員，家中遭詐數百萬等情，又已經遭撤職而無再犯之虞，依3個行使變造公文書各判1年，應執行1年3月，緩刑2年，並服義務勞務90小時與參與法治教育2場。

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