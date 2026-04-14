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匯兒子244萬買股票成貪污鐵證？　陳佩琪曝9年收入：會沒錢贈與小孩？

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案，一審遭判17年徒刑。判決書指出，柯文哲利用肖像權授權金名義侵占政治獻金1500萬，妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬，用以購買基金、股票。對此，陳佩琪今（14日）公布9年收入總額表示，自己20、30年來都這樣做，都有照規定走，他們夫妻八年市長任內，每年收入總額平均約700多萬，財產申報卻不增反減，想也知道是去小孩那了，檢廉扣走72本存摺，自己有沒有過往在年初做贈與動作，應該可以很清楚看到啊？夫妻工作35年，會沒有244萬贈與小孩？

陳佩琪表示，媒體一直在洗自己的黑新聞說「陳佩琪拿了木可賺來的貪污款給小孩、然後小孩拿去買股票」等等的鳥事，說也奇怪，北院的起訴書直接就說「450萬的肖像權和授權金是違法的」這樣就好了？但這跟自己後來routine每年年初做贈與動作給小孩錢有什麼關係啊？自己這20、30年來都是這樣做的啊，只是早先是100萬贈與額，不知哪年才改成244萬的，自己都有照規定走啊。

陳佩琪說，先前說過，他們夫妻八年市長任內，每年收入總額平均約700多萬，在監察院的財產申報上八年來卻不增反減，想也知道夫妻怎可能年花費這麼多，膝蓋想想也都知道是去了小孩那裡了，檢廉也在2024年8月30日扣走了72本存摺，自己有沒有過往在年初做贈與動作，應該從存摺上可以很清楚看到啊？

陳佩琪認為，他們夫妻會沒有244萬元贈與給小孩？檢廉認為「木可貪汙款」入一銀， 所以自己用一銀網銀做贈與就是「侵占貪汙款」？ 司法的水準是如此認定的？

陳佩琪說，先生柯文哲唯一有網銀的只有一銀，2018年借2000萬打選戰，就在一銀開設網銀、設定許多和幕僚間薪資的約定轉帳帳號，後來也設了和小孩的互轉帳號， 所以自己不用去銀行，就能每年年初轉帳贈與小孩錢， 且可以留下明確記錄給國稅局，。

陳佩琪說，至於先生柯文哲也常用的台大合庫銀行， 因是40年前先生在台大當實習醫師時開的，後來也都沒時間再去加開網銀，但退休金和月退都在這本帳戶裡，他們夫妻工作35年，會沒有244萬贈與小孩？就用有網銀的一銀做理財贈與動作，和肖像權和授權金入帳是同一個帳戶，這樣也要黑？是想做不當連結吧？證據明確的話，黑這個幹嘛呢？

陳佩琪直言，北檢北院要不要拿出其他明確的證據、像說「貪污匯款的210萬」是入到哪裡了，在民眾黨的專戶內是被陳佩琪竊出印鑑章、拿去買了什麼名牌包了是嗎？這樣不就是一刀斃命了嗎？

最後，陳佩琪也公布夫妻歷年報稅資料的收入總額，「104年735.2963」、「105年751.5865」、「106年629.0905」、「107年772.3163」、「108年697.9943」、「109年655.5667」、「110年703.6252」、「111年909.7749」、「112年542.3236」。

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關鍵字：

陳佩琪匯款柯文哲木可股票民眾黨

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