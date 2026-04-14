台鐵四維街宿舍變身搶手宅　包租代管出租率8成

▲台鐵推出台中市四維街集合住宅包租代管2.0案。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為活化資產及多角化經營，台鐵響應政府包租代管政策，釋出台中市西區四維街集合住宅辦理包租代管2.0標租，去年10月對外招租，迄今出租率已近8成，租客入住全新裝潢空間及家具，享受高品質居住環境及專業出租管理服務，成台鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。

台鐵112年釋出台中市四維街50號集合式住宅包租代管2.0標租案，經麗陽公司得標後，進行建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備等更新相關工程，在114年10月竣工正式對外招租亮相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，該案目前出租率已接近8成，房屋經整修後提供基本家具及設備，由業者負責後續出租與管理作業，供有租屋需求民眾申請入住。

▲▼台鐵推出台中市四維街集合住宅包租代管2.0案。（圖／台鐵提供）

四維街集合住宅為民國75年興建的地上7層、地下1層建物，總面積約2,680平方公尺，該案鄰近學區及市區生活圈，距離台中火車站約1.8公里，周邊交通及生活機能便利。

建物整修後總計53戶，房型包含1房1廳1衛約13坪，共14戶，以及2房1廳1衛約17坪，共31戶，另還有約10坪大套房共8戶。

月租金則依房型與樓層位置約落在1萬5,000元至2萬7,000元間，每戶房間均重新裝修，並配備床組、電視、洗衣機、冰箱、分離式冷氣、沙發、衣櫃等基本生活設備，更有出租管理業者提供專業服務，租戶只需要拎包即可入住。

▼台鐵台中市四維街集合住宅推包租代管，租戶拎包即可入住。（圖／台鐵提供）