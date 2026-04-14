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大陸 大陸焦點 特派現場

中國願持續「勸和促談」　陸外交部：當前中東停火局面十分脆弱

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美伊衝突仍未見停歇，雙方第一次談判破裂，美國總統川普（Donald Trump）也決定封鎖荷莫茲海峽，與伊朗的海峽封控互別苗頭。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵階段，當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火勢頭。

郭嘉昆強調，相關方應恪守臨時停火安排，堅持通過政治外交途徑化解爭端，「中方將與國際社會一道繼續勸和促談，為中東地區早日恢復和平穩定作出努力。」

據了解，美伊談判破裂後，美軍中央司令部宣佈封鎖所有抵離伊朗港口和沿海地區船隻，伊朗伊斯蘭革命衛隊也警告軍事艦艇，不得駛近荷莫茲海峽，雙重封鎖使全球能源安全持續受到嚴重影響。

對此，郭嘉昆指出，「在相關方業已達成臨時停火安排的情況下，美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，並進一步衝擊海峽通行安全，這是危險和不負責任的行為。」

郭嘉昆強調，「中方認為只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和海峽局勢創造條件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦對話和談大方向，以實際行動推動地區局勢緩和，盡早恢復海峽通行正常。」

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