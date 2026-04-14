伊朗1年處決1639死囚！平均「每天吊死4人」　7000平民街頭遭屠殺

▲伊朗當局2025年處決1639名死刑犯。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

伊朗境內的人權狀況正急速惡化。根據人權組織最新報告指出，伊朗政權在2025年處決了超過1600人，創下自1989年兩伊戰爭結束以來的最高紀錄。報告顯示，2025年平均每天至少有4人被送上絞刑台，且多數死刑判決是在缺乏正當程序與公平審判的情況下，由「革命法庭」強行通過。

30年來最血腥！處決人數暴增 少數族裔受害最深

根據非營利組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）與「共同反對死刑」（Together Against the Death Penalty）發布的聯合報告，伊朗政府2025年共處決1639人，這項數據僅次於1989年戰後大屠殺時期，當時當局處死約1700名政治犯。

報告特別提到，少數民族與宗教邊緣群體在受刑者中「比例過高」。此外，去年共有48名女性被處決，同樣刷新了20年來的紀錄。

不只毒品與謀殺 「對神開戰」也判死

數據顯示，2025年被處死的死刑犯大多是因毒品與謀殺罪名被判刑。與2024年相比，因毒品相關罪行被處決的人數增加了58%，謀殺罪處決人數更驚人地成長了79%。除了刑事罪犯，至少有57人被依「向上帝開戰（Waging war against God）」或「世上腐敗（Corruption on Earth）」等籠統罪名判處死刑，其中包含2名示威者。

報告指出，大部分的死刑判決是革命法庭在缺乏正當程序與公平審判的情況下，強行通過。

全國示威後遺症 處決潮與街頭屠殺

伊朗今年1月發生全國性示威，隨後又與以色列、美國陷入戰火，導致局勢更加緊繃，然而這份報告並未包含相關數據。根據人權團體Hengaw調查，今年1月估計至少160人被處決。而在去年的「冬日革命」高峰期，更有超過7000名示威者在街頭直接遭到槍殺。