白沙屯媽祖進彰化！議會沒停駕卻衝往交通隊　員警超驚喜

▲白沙屯媽祖鑾轎停進彰化縣警局交通隊賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖今（14）日進入進香第二天，鑾轎在數萬名香燈腳簇擁下，沿著台一線熱鬧進入彰化市區，彰化人紛紛排隊「鑽轎腳」求平安。議長謝典霖帶著議會團隊在路口舉香迎轎，並在議會設好香案，原本以為媽祖會停轎議會，沒想到鑾轎進議會又轉到路口，轉進一旁的彰化縣警局交通隊，員警又驚又喜，開心直呼：「媽祖來賜福了！」

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▲白沙屯媽祖鑾轎轉進彰化縣警局交通隊賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

今天上午10點多，白沙屯媽祖鑾轎沿台一線進入彰化市區，沿途信眾擠得水洩不通。許多人為了祈求平安，早早排隊跪地「鑽轎腳」，場面溫馨又熱鬧。下午彰化縣議長謝典霖也率領議會團隊，在路口恭敬舉香迎駕，議會門口更設好香案，準備恭候媽祖入內停駕。

沒想到，媽祖鑾轎在議會前猶豫片刻後，竟突然轉向，沿著中山路繼續前行，緊接著，鑾轎在路口直接轉進對向的彰化縣警局交通隊！交通隊員警看到媽祖鑾轎驚喜迎接，員警們笑說：「媽祖來賜福了！」，也讓辛苦執行勤務的警察機關難得充滿媽祖溫馨的一刻。

▲白沙屯媽祖鑾轎停進彰化縣警局交通隊及八卦山派出所等人合影。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

交通隊的一樓，剛好也是八卦山派出所，所以包括交通隊長李四川、彰化警分局長劉千祥等人都趕來迎接媽祖鑾轎。警方早就準備好香案，幾位主管率領員警們一起上前參拜，還開心跟鑾轎合影留念。媽祖短暫停駕大約10分鐘後，便啟程繼續南下，現場員警超開心。

▲白沙屯媽祖鑾轎停進彰化縣警局交通隊賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）