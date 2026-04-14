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桃警刑大鑑識科技建功　助15年遺骨清明節前與家人團聚

▲桃園市警局刑警大隊鑑識中心透過鑑識科技，協助王姓民眾離散15年遺骨終於歸鄉。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市警局刑警大隊鑑識中心透過鑑識科技，協助王姓民眾離散15年遺骨終於歸鄉。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子自2011年失蹤後音訊全無，家人始終不放棄尋找失聯15年的父親，今年初近期向平鎮分局報案請求協助，市警團隊秉持同理心與不放棄任何希望精神重啟調查，獲得家屬同意採集檢體鑑驗。經過鑑識中心人員細心分析比對，發現檢體與2023年在新屋區海邊叢林內發現無名屍骨具備一等親血緣關係，今年清明節前再三確認遺骨正是王姓家人苦尋多年的父親。

「爸，我們接您回家！」今年清明時節細雨中，王姓家人經過市警局刑警大隊鑑識中心人員細心分析比對，發現王姓家人檢體與2023年9月在新屋區海邊叢林內發現無名屍骨具備一等親血緣關係，確認遺骨是王姓家人苦尋多年的父親。

市警局指出，這次檢體成功鑑定，關鍵在桃警鑑定技術與法醫研究所的合作，運用「2組Y染色體及21組體染色體人類短片段重複序列基因分析」，在微小的基因片段中精準鎖定親緣關係，為冰冷的遺骨找回名字，用科技的溫暖化解了家屬15年的哀愁。

▲桃園市警局刑警大隊鑑識中心透過鑑識科技，協助王姓家人找回離散15年父親遺骨。（圖／桃園市警局提供）

▲桃園市警局刑警大隊鑑識中心透過鑑識科技，協助王姓家人找回離散15年父親遺骨。（圖／桃園市警局提供）

桃園市警局局長廖恆裕表示，「讓生者安心，往生者安息」，是桃警團隊不變的使命，每一個失蹤人口案件背後，都是一個家庭的破碎與企盼。警察局除了持續針對易走失高風險族群推廣指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔外，更鼓勵失蹤者家屬進行DNA採樣，藉由鑑識科技協助身分確認，桃警團隊將持續為達成民眾每一份團圓希望努力。民眾若欲找尋失蹤親人，可向所屬警察分局防治組或偵查隊申請DNA採樣。

此外，桃園市警局為體恤與肯定第一線員警長期投入治安維護與交通疏導等高強度勤務之辛勞，桃園市政府及桃園市議會長期支持警察局爭取提升「警勤加給勤務繁重加成」，經行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，自今年3月1日起正式生效，本次係全面調整外勤及刑事人員相關加成，實質提升基層員警待遇與保障。

市警局強調，外勤人員勤務繁重加成係依勤務繁重程度分級支給，調整後外勤員警每月最高約可增加新臺幣2,900元，有效反映桃園地區高發展密度城市所帶來的勤務壓力與風險；刑事加成由原本6成提高至8成，刑事警察每月約可增加1,940元，以鼓勵同仁持續投入高風險、高專業的犯罪偵查工作，提升整體打擊犯罪效能。

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