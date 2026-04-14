冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！嗆：浸豬籠淹死你們　網看全炸鍋

▲冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！冷血嗆：浸豬籠淹死你們。（圖／翻攝自臉書粉專「邵柏森-虎哥救援大小事」）

記者賴文萱／高雄報導

近日網路流傳一段令人氣憤的虐貓影片，一名社群帳號名為「周周」的男子將漁船上的兩隻小貓裝籠直接丟入大海，直呼「臭野貓剛好浸豬籠，淹死你們」，影片曝光後，讓網友全都炸鍋。對此，高雄市海洋局已掌握船隻位置與船主資料，警方與動保處則正全力追緝影片中的行為人。

臉書粉專「邵柏森-虎哥救援大小事」發文指出，網路上有一個帳號叫周周的人，在限時動態上貼虐待船上貓咪的影片，他有放慢截圖確認兩隻小貓真的被丟進海中。他痛批「有夠扯…虐待動物還敢給我這麼囂張！」，針對此案已經通報高雄動保處，虐待動物致死的話，涉及刑事責任，貓咪有丟入海中，可能需要警方跟海巡署介入調查。

影片曝光後引發網友動怒，發動肉搜，後續追出疑似虐貓人士位置在高雄。高雄市議員黃文益、郭建盟接獲網友通報後，要求相關單位介入調查。

▲冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！漁船位置找到了。（圖／高雄市議員黃文益提供）

黃文益表示，海洋局已在漁港已經發現該船隻，並聯繫船主目前船筏停泊位置及狀況，經船主回覆並無人員及動物在船上，現場經海巡人員巡查船筏也無人員及動物，也已請船主和動保處說明。

郭建盟則說，針對民眾提供的影像資料，已請警政單位介入調查，持續比對影像內容與相關事證儘速找到當事者。本案目前已由海洋局、動保處及警政單位跨單位共同掌握與追查中，後續也會持續追蹤案件進度，釐清事實真相，確保動物權益不被侵害。

對此，高雄市動保處表示，本案已函請海洋局提供船主資料，待取得後將儘速通知行為人到案說明，釐清案情。依動保法第25條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。