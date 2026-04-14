「壽鞋」藏市值4千萬海洛因闖關！5落網3收押　疑毒梟測試查驗力

▲刑事局偵三大隊破獲跨國毒梟以亡者壽鞋夾帶海洛因走私闖關來台案件，逮捕5人到案。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導



去年11月24日刑事局偵三大隊會同財政部關務署臺北關，在通關查驗過程中攔查自寮國寄送來台之可疑國際快捷包裹2箱，經掃描發現異常，經會同海關開封查驗後，發現內裝70雙深藍色亡者所穿的壽鞋，經查共夾藏140包毒品海洛因，總毛重8.49公斤，若順利闖關，末端市價高達4千多萬元新台幣。警方隨即成立專案小組，並報請台北地檢署秋股檢察官黃振城指揮偵辦，展開後續查緝行動。



台北地檢署指揮刑事局偵三大隊並會同新北市汐止分局、北市文山一分局、士林分局、桃園市中壢分局、基隆市刑大等單位共同偵辦。專案小組發現該批高純度海洛因以錫箔紙和塑膠袋層層包裹，在塞入壽鞋內充當鞋墊，檢警懷疑毒梟以此手法測試台方海關查驗毒品能力，這批海洛因剛入關就被查獲。





專案小組追查發現，涉案集團採「多層收貨」方式分散風險。刑事局幹員在去年11月26日採取監控下交付，先在新北美麗山林社區拘提簽收這批毒壽鞋的汪男（31歲），並逮捕在場監控毒包交易的莊男（43歲、經查偶有槍砲、公危、傷害等多項前科）。



警方採取「接觸毒由包即為嫌疑人」策略，先後拘提汪男、莊男，並監控汪男在汐止菜市場把包裹交給另名轉貨手高男（58歲、毒品、槍砲前科），再追溯鎖定控場手回報的游簡姓男子（54歲、公危、妨害自由前科），專案小組於12月1日先拘提第二層控場手，並於今年1月21日到北市信義區拘提在新北市中和景新公園收貨的陳男（51歲、毒品前科），但陳男堅決否認涉案。





警訊後依違反《毒品危害防制條例》運輸一級毒品罪嫌移送汪、莊、高、簡、陳等5人，經檢察官聲請羈押後，法院裁定收受毒包裹且到案拒絕吐實的汪男、高男、陳男3人羈押禁見。查扣證物包含海洛因毛重8.49公斤、手機15支、檢警將溯源追查幕後操盤黑幫運毒集團。



刑事局藉此案利呼籲，毒品戕害社會治安及國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣第一級毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法。

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