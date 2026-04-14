和談有譜？　路透：美伊最快本周重返巴基斯坦二輪談判

▲ 美伊首輪談判於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與伊朗談判團隊上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開47年來最高層級直接會談，歷經21小時密集磋商仍宣告破局。但5名知情人士透露，雙方代表團最快本周內可能重返伊斯蘭馬巴德，展開第二輪談判。

《路透》14日援引2名知情人士報導，美伊團隊本周稍晚可能重返巴國進行談判。一名參與談判的消息人士稱具體日期未定，但最快會在本周內；一名伊朗高層官員則稱，「目前尚未敲定確切日期，各代表團已預留周五至周日（17至19日）的時間。」

美伊均表態願重派代表團

第一名消息人士稱，美國與伊朗皆提出重新派代表團重啟會談；2名巴基斯坦人知情士則稱，巴方正與美伊溝通下一輪談判時間安排，很可能落在本周末。一名巴國政府高層表示，「我們已和伊朗方面取得聯絡，並得到積極回應，他們表示願意進行下一輪談判。」

巴國外交部、軍方及總理辦公室對此尚未回應《路透》置評請求，白宮也未立即回應。

巴基斯坦居中斡旋 強調談判持續推進

此前有2名巴國官員向《美聯社》證實，巴方已向美伊兩國提議，在停火協議到期前於伊斯蘭馬巴德舉行第二輪會談，若美伊任何一方要求更換地點則可視情況調整。其中一名官員強調，儘管首輪談判未達成具體成果，但這並非一次性的嘗試，而是持續推進外交進程的一環。