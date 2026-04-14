白沙屯媽祖鑾轎經台中出現「換花」儀式　拱天宮曝背後原因

▲白沙媽祖信徒捧著鮮花向媽祖鑾轎「獻花」、「換花」的民俗儀式，引發各界好奇。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香行程正如火如荼進行中，不時看見信徒捧著鮮花向媽祖鑾轎「獻花」、「換花」的民俗儀式，引發各界好奇。拱天宮今（14）日指出，「換花」是一種祈求子嗣與福佑的民俗，「白花」求男，「紅花」求女，此習俗展現了信徒對信仰的虔誠與對新生命的期待，是結合「栽花換斗」傳統的特殊信仰方式。不過，廟方建議信徒無須強求、在進香途中換花，可在進香沿途捧著花束向媽祖祈求，或是親自去拱天宮敬拜換花，虔誠表達心意即可。

白沙媽祖13日凌晨啟程到北港，媽祖鑾轎在經過台中市一處休息點時，有信徒上前跪拜獻上花束，由轎班人員協助與鑾轎上的花束進行了交換，引發關注，背後也蘊藏民俗意義。

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拱天宮文化組執行長洪建華指出，獻花是純粹表達對媽祖的敬意與感謝，換花目的有：

1.多年不孕，換花，希望能夠順利（開花結果—懷孕生子）；2.多胎皆為女嬰，希望透過換花之後，能夠順利添男丁。或多胎男丁，想求媽祖賜ㄧ千金。

▲白沙媽祖信徒捧著鮮花向媽祖鑾轎「獻花」、「換花」的民俗儀式，引發各界好奇。（圖／翻攝國家文化記憶庫）

廟方指出，昔日進香舊照片中神轎前並沒有花瓶，可推斷民國60年代左右並沒有獻花的習俗，直至70年代起少數信徒開始在進香過程中獻花，不過由於獻供的花束在進香途中無法妥善保存，工作人員會將神轎上的花交換給獻花信徒，流傳至今形成了換花的習俗。

不過，換花人潮時常造成進香隊伍行進延遲，因此近年來廟方建議信徒無須在進香途中換花，簡化為在進香沿途捧著花束向媽祖祈求，或是親自去拱天宮敬拜換花，不用刻意在活動中搶換，虔誠最重要。拿到換回的花束後，通常會供奉在家中神桌上，象徵得到媽祖的祝福與庇佑。

據指出，「換花」是一種祈求子嗣與福佑的民俗，「白花」求男，「紅花」求女。在進香途中，信徒會準備花束與轎上神花交換，希望帶回媽祖加持的花，實現生子或護佑家中平安的願望。