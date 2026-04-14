預告下週赴監察院查賴桑小舖　陳佩琪3問北院：為何我們要坐牢？

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲涉京華城、政治獻金案，一審遭判17年徒刑。判決書指出，柯文哲利用肖像權授權金名義侵占政治獻金1500萬，妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬，用以購買基金、股票。對此，陳佩琪今（14日）預告，本來這週要去監察院申請「扁帽工廠」、「小英商號」、「賴桑小舖」申報內容，但遇媽祖繞境盛事，所以延到下週。她也對北院提出3個疑問，請問「木可」和這三家有何不同？請寫出明確不同處，「他們行，而我們要坐牢」？

陳佩琪表示，這週本來要去監察院申請「扁帽工廠」、「小英商號」、「賴桑小舖」這三個所謂「政治獻金」帳戶、向監察院的申報內容，但遇媽祖繞境盛事，幕僚也幫報名了，自己本週四和週五要跟先生柯文哲一起南下參加，所以向監察院申請資料一事就延到下週。

陳佩琪說，自己的認知，「木可」就是一家商業公司，開來賣東西用的，也都有開商業發票 ，現在被北檢和北院認定是政治獻金，所有的收入、支出都違法， 還判處自己先生柯文哲高刑責，自己是不知道理由何在？和上述民進黨那三家公司有何不同？

陳佩琪指出，當時有多人想賣阿北的小物，但團隊為了要監控品質，所以需要有授權的才可以賣，沒授權的就不能亂冠名號賣東西，於是才有了「肖像權」和「授權金」簽在「木可」內一事，但監察院、北檢、到現在法院都認為候選人的商業公司賣東西所得都是政治獻金，且若沒跟監察院申報， 都是貪污侵占， 因自己沒前述三家公司的申報範本，所以才打算去監察院申請出來參考他們是如何申報的。

陳佩琪強調，在此要問北院三個問題。第一，請問「木可」和「扁帽工廠」、「小英商號」和「賴桑小舖」有何不同？請寫出明確不同處，因為這不同處，他們行，而我們不行要坐牢？請說明法條緣由，但別像名嘴一樣， 講這種「什麼人說這」、 「什麼人說那」，這種不能當證據！

陳佩琪說，第二，木可賣小物5000多萬元，當初簽有授權金和肖像權，請問授權金和肖像權哪裡違法？拿這個違法就直接在判決書上說就好了，看以後誰敢拿？

陳佩琪表示，第三，就算拿「授權金」和「肖像權」違法好了，請問跟陳佩琪贈與小孩錢有什麼關係？這種也要大喇喇寫入起訴書中？拜託起訴書寫得有水準一點好不好？國家法院寫的判決書要有司法人員的專業和尊嚴，請不要像柯黑名嘴一樣， 黑柯節目上瞎掰一通。