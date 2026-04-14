外僑居留證維持列「南韓」　外交部：基於對等原則

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

為反制韓國電子入境卡矮化我國名稱為「CHINA（TAIWAN）」，我國於3月將「外僑居留證」中的「韓國」改為「南韓」。隨著南韓於日前已將電子入境卡中的「前一出發地」、「下一目的地」移除，對於我國政府是否會將外僑居留證中的「南韓」改回「韓國」，外交部發言人蕭光偉今（14日）表示，基於對等原則，現行列示方式沒有調整。

外交部今（14日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使進行業務簡報。

媒體關切，韓國電子入境卡已於10日改版，刪除「前一出發地」及「下一目的地」等錯列欄位。台灣是否會將「外僑居留證」中「出生地」及「居住地」的標示自「南韓」改回「韓國」？

蕭光偉表示，目前政府對於外僑居留證的相關註記與列示都是基於對等原則，與整體制度的一致性考量，現行列示方式並沒有調整。

據了解，南韓核發的外國人登錄證上，台灣人國籍欄被列為「China（Taiwan）」已超過至少10年未改，我國一直到今年3月才因應其標示，將我國外僑居留證中的「韓國」改為「南韓」。