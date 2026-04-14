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4/20迎穀雨！命理師揭7大禁忌　超簡易開運法公開

（示意圖／Pixabay）

▲榖雨是春天最後一個節氣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

下週一（20日）是二十四節氣中的穀雨，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師表示，穀雨是春天最後一個節氣，也是二十四節氣中第6個，穀雨開始後雨水會增加，因為暖空氣交會因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，故適合農夫播種。小孟老師特地列出穀雨的7大禁忌，以及1招超簡易開運法，助財運大開。

【穀雨禁忌】

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1、戒爆怒

穀雨日天氣忽冷忽熱因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2、不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。

3、避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此盡量避開森林與雨林之地。

4、注意除濕

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，濕氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5、小心用電

穀雨日濕氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6、傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7、上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往山區。

【開財運方法】

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日早上9:00-11:00，向天外祈求財運大發，此碗米為馬年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

關於穀雨的由來，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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