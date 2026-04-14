松機導入人臉辨識免拿登機證　報到托運、登機一路刷臉通關

▲松山機場導入人臉辨識系統，旅客從報到、行李託運、通關及登機流程都可一路刷臉通關。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

過去旅客搭機需多次出示護照及登機證進行通關，台北松山機場耗資約3億元導入「One ID」智慧旅運服務，透過人臉辨識系統，旅客從報到、行李託運、通關及登機流程都可一路刷臉通關，不需再拿出登機證。

去年松山機場國際旅客約280萬人次，民航局台北國際航空站主任鄭堅中指出，松山機場參考國際趨勢，新加坡、香港、東京羽田等機場推動智慧旅運服務，自2019年試辦One ID，2023年6月啟動規劃，去年招商與建置，其中，人臉辨識與各處電子閘門已於4月上線，自助行李託運設備也將於測試完成後陸續啟用。

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鄭堅中表示，One ID系統整合自助報到、自助行李託運（SBD）、人臉辨識（One ID）及電子閘門（e-Gate）等智慧化設施，目前僅用於國際航線，此次共建置18台於自助報到機台、12台於自助行李托運機台、6台於管制區前電子閘門、12台於管制區內的登機門，均由機場主導招商，費用由航空公司依旅客人數分攤，合約效期7年，耗資約3億元。

鄭堅中指出，該系統自3月起測試，平均可省下30%旅行時間、20％人力，經測試只有5%旅客無法通過，主因護照晶片受損或臉部變化太大，若無法通過就改走人工通道。另外，該系統有架設不斷電系統，停電也不受影響。

針對資安部分，他表示，人臉辨識資料只會在當航班使用，航班起飛24小時後就會自動刪除資料，以國家資安標準防範。

由於該系統於3月起測試，近日有日本網友發現，該機台在提醒旅客「請看上方」時，日文竟使用「上を見てみろ」，帶有強烈的命令意味，讓他直呼「超挑釁的人臉辨識」。對此，鄭堅中也說，民眾發現當日就已立即更正。

▲松山機場透過人臉辨識系統，旅客從報到、行李託運、通關及登機流程都可一路刷臉通關。（圖／民航局提供）