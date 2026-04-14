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曾發誓沒外遇！粿王突認願賠百萬「但求這件事」　范姜律師開轟

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲粿粿與王子發生婚外情，范姜彥豐今庭後稱被「親手毀家庭」並連帶求償百萬。（當事人IG／合成圖）

記者黃宥寧／台北報導

藝人邱勝翊（王子）介入江瑋琳（粿粿）與范姜彥豐婚姻，2人遭提告並連帶求償新台幣100萬元。今（14）日在士院家事法庭首開庭，雙方在庭上展開激烈攻防。粿王委任律師當庭表示「認諾願賠」，但同時請求法院不製作公開判決書，此舉引發范姜律師強烈不滿，痛批2人將未成年子女當作「遮羞布」。

范姜彥豐起訴主張，他與粿粿於2022年6月22日結婚，婚後育有一名子女。然而，在2025年間，粿粿與王子等人赴美旅遊返台後，兩人互動頻繁且同進同出，行為已超越一般朋友間的社交界線。范姜彥豐指控，兩人不僅有男女交往的親密肢體接觸，且毫不避諱周遭親友。

他進一步指出，粿粿經常早出晚歸，甚至夜深未歸，將照顧子女的重責大任獨留給他一人。去年6月，粿粿更逕自搬離兩人婚後的共同住所。范姜認，這些行為已嚴重侵害他的配偶權，造成他精神上極大的痛苦，因此依法請求兩人連帶賠償100萬元。

▲▼ 范姜彥豐 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲范姜彥豐歷經婚變風波，今親自出庭應訊，神情略顯凝重。（圖／記者黃宥寧攝）

面對指控，粿粿與王子共同委任的律師高鳳英在庭上表示，兩人願意對原告起訴狀所載的請求「認諾」，同意賠償100萬元。高律師轉達，兩人對於本事件造成社會輿論軒然大波及耗費司法資源深感抱歉，私下也曾多次嘗試與原告協商和談賠償事宜，可惜未能達成共識。

高律師同時提出，本件屬於確認性質的爭議，判決僅具宣示效果，並不涉及給付義務。她懇請法院考量未成年子女的最佳利益，避免形成可供長期查詢的判決紀錄，以免孩子日後成長過程中受到影響或心理上的二次傷害。

對於被告方「不公開判決」的請求，范姜彥豐眉頭深鎖看著律師搖搖頭，其律師直言被告此舉「就是不想讓案件公示」。

范姜委任律師黃宣瑀反擊指出，被告雖聲稱是為了節省司法資源及保護子女而同意認諾，但事實上，被告江小姐已對原告提起刑事告訴，目前仍在偵查中。黃律師表示，被告從去年7月至今年初，仍口頭對天發誓並無踰矩行為，顯見今日的認諾，只是因為深知其行為已嚴重侵害配偶權，擔憂判決公開後引發輿論非議，才採取的折衷方案。

另一名律師蔡鈞如更是砲火猛烈，她強調范姜始終扮演友善父母的角色，最在乎未成年子女，也從未公開任何照片。她痛批：「未成年子女不應該是成年人之遮羞布！」蔡律師指出，兩名被告身為公眾人物，言行本就與一般人不同，至今仍讓人感覺他們對破壞婚姻家庭的行為毫無悔意。

雙方在證據攻防上也互不相讓，被告方指稱部分證據疑為原告非法取得，但原告方當庭嚴正駁斥，強調包括2人擁吻照、對話紀錄等證據均無非法取得問題，反批被告一方面稱不想浪費司法資源，另一方面卻又對原告提出「不會構成」的刑事告訴，甚至連原告與女兒原先居住婚後住所一事，也曾揚言要以刑事手段將其趕出，根本毫無顧及未成年子女利益。

受命法官眼見雙方你一言、我一語激烈交鋒，忍不住無奈笑說，既然被告已認諾，證據是否合法「本院並沒有衡量」，還笑稱：「你們現在說的我也知道不是說給我聽，是說給後方媒體朋友聽，你們講越多他們很開心，但這些內容不適合放晚報。」

高鳳英則回應，既然原告訴訟標的請求已獲滿足，其他內容本來就不是民事訴訟應爭執範圍，只要判決內容存在，未來不論透過何種形式，都可能再次出現在未成年子女面前；她並稱，雙方自去年6月分居、7月起即開始協商賠償金額，另就住處部分，因該屋自購入起房貸均由被告先行繳納，如今被告工作停擺，已無力再負擔房貸。

法官在聽完雙方意見後表示，是否製作判決書及其形式，法院將審慎裁量，全案訂於本月28日下午宣判。

▲王子涉閃兵案遭逮，雙手上銬畫面曝光。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝，下同）

▲范姜彥豐受訪被問及對於王子涉逃兵一事，他回「一直以來都知道」。（資料圖／記者陳以昇攝）

范姜彥豐庭後受訪時則表示，針對法庭上被告所提部分證據爭議，他認為那「也不是爭議點」，而且「也不是事實」，因此沒有太多需要解釋的地方。至於對方提到某些證據形式與內容，他則語帶保留表示，「這部分不需要過多解釋」，並稱有些事情「不方便公開說明」，但強調那些內容「都不會構成什麼」。

范姜並直言，對他而言，對方此舉看起來就像是「沒事做了，所以硬要去弄點什麼東西出來」。被問到是否會原諒2人時，他則表示，自己就是尊重司法判決，而他的目標一直都很明確，「畢竟兩個人是親手破壞了我的家庭」，他接下來最重要的，就是守護孩子、爭取自己應得的權益，也相信司法終究會還他一個公道。

此外，對於王子近日涉逃兵案一事，范姜庭後也被媒體追問是否知情，他僅低調表示「一直以來都知道」，未再進一步多談。

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