遼寧「紙片獅」瘦成皮包骨　動物園：配偶老死，突然開始不吃東西

▲遼寧本溪市動植物園裡的雄獅「大毛」瘦成「紙片獅」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

遼寧本溪市動植物園一隻雄性非洲獅「大毛」被遊客發現躺臥在園內時，身形十分消瘦、骨骼明顯，宛如「紙片獅」一般引起外界關注。對此，園方表示，「大毛」因配偶死亡後，情緒低落，突然一段時間拒絕飲食，導致身形暴瘦，目前已安排新伴侶「豆豆」，「大毛」也逐步恢復進食並進入復原階段。

《極目新聞》報導，近日，有網民在網絡（網路）平台發佈短視頻（影片，下同）稱，遼寧省本溪市動植物園一獅子被餓成「紙片」，引發廣泛關注，園區內一雄性獅子躺在地上，獅子體型較瘦，能看到明顯骨骼，視頻坐標為本溪市動植物園。

本溪市動植物園指出，該雄性非洲獅名為「大毛」，2021年進入園區時約9歲，目前約14歲，原配偶「盼盼」於2025年8月6日因年老死亡後，「大毛」出現精神低落與食慾下降情況。

園方說明稱，「大毛」自2025年12月起，出現長達40多天幾乎不進食的狀況，僅偶爾攝取少量食物，導致體重快速下降，活動量也明顯減少，過程中，園方有持續提供治療與照護。

園方表示，經過調養後，「大毛」自2026年2月底起逐漸恢復正常進食，目前每日可攝取約5公斤牛肉與雞肉，體重與體力均逐步回升，並開始恢復戶外活動，隨著天氣轉暖，「大毛」已能到戶外曬太陽，且已逐步適應新伴侶雌性非洲獅「豆豆」，整體狀況持續改善中。