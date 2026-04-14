別讓快感掏空你！社群熱議「慢多巴胺」讓延遲享樂找回內心安定

▲現代人習慣透過滑手機、網購等方式獲取即時快樂，卻常陷入更深的空虛；嘗試園藝或手工藝或冥想等「慢多巴胺」活動，能幫助重塑大腦，建立更持久的幸福感。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

滑手機帶來的多巴胺衝動，常讓人感到無比愉悅。當你隨手翻閱迷因、點擊貼文時，大腦分泌的酬賞激素會瞬間提升情緒，讓你忍不住想看更多；網路購物也是如此，將商品加入購物車、按下「立即購買」並追蹤物流，這段過程充滿樂趣。然而，國外網站《Bustle》文章中提到，這種快閃式的多巴胺往往難以持久，在不自覺間，你的心情會回落到基準點，甚至比之前更低落。這正是為什麼「慢多巴胺（SlowDopamine）」概念在TikTok上掀起熱潮。創作者@olivia.unplugged表示，她正嘗試透過尋找「慢多巴胺」來重塑大腦，擺脫對「快多巴胺」的渴望。改變追尋快樂的方式能讓你感到更踏實、滿足，甚至能預防心理倦怠。

什麼是「慢多巴胺」？

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這個概念的核心在於投入需要耐心與努力的事物，讓你獲得更長久的滿足感，而非盲目追求瞬間的快感。這一切都關乎「延遲享樂」。如果你習慣透過滑手機或購物這類快節奏、能立即刺激大腦的消遣來獲得快樂，不妨試著切換成更溫和的方式，例如園藝、散步或冥想。有時你可以節奏更慢：練習一種樂器，或者從頭到尾完整欣賞一場日落，而不是只拍張照片就轉身離開。

另一位創作者@genevavanderzeil在影片中提到，享受慢多巴胺的秘訣在於「放空思緒，動手操作」。她指的是透過手工藝或DIY計畫，讓自己從快多巴胺的起伏中抽離，找回內心的安定感。

追逐多巴胺的循環

TikTok創作者@olivia.unplugged指出，「慢多巴胺」趨勢與「低多巴胺（LowDopamine）」類似，後者強調完全遠離觸發多巴胺的事物以獲得休息，例如早起先泡茶而不是拿手機，或者讀書而非看電視。

相比之下，「慢多巴胺」則是參與能帶來成就感的習慣與嗜好，但刻意選擇需要較長時間才能完成的過程；酬賞並非即時滿足，這正是計畫的一部分。

軀體治療師ChloëBean（LMFT）解釋，多巴胺與大腦的獎勵中心有關。「人們常把它當成『感覺良好』的化學物質，但它更多是關於期待、動力與強化，是它讓我們想要重複某些有回報的行為。」這就是為什麼我們會本能地尋找能帶來滿足感的事物。

她進一步指出，現代生活中獲取快多巴胺的主要管道包括：滑社群媒體、網購、攝取咖啡因、賭博、追劇、回訊息、使用交友軟體、查看通知，以及不斷尋求新鮮感與認同。這些方式大多既簡單又即時，且隨手可得。由於回報感極強，人很容易陷入持續受刺激的循環中，一旦失去這些刺激就會感到極度無聊。當大腦習慣了這種無止盡的娛樂，反而會讓人感到疏離與倦怠。

「慢多巴胺」能讓你更快樂嗎？

想嘗試慢多巴胺嗎？藝術創作、長距離散步、整理花園、親手烹飪一頓完整的晚餐，或是學習新事物，都屬於這個範疇。

慢多巴胺也可以來自耗時數週完成的拼圖、長期的編織計畫，或是來一場漫無目的且安靜的長路散步。創作者@olivia.unplugged分享，她在手機上看感興趣的影片時會隨手做筆記，透過這種方式放慢滑動的速度，同時也能學到東西。

Bean表示：「這些活動通常包含臨場感、好奇心與持續性，因此酬賞本身就是『投入過程』的練習。在現實生活中，『慢多巴胺』其實是另一種談論永續且踏實的快樂的方式，取代了那些需要不斷追逐的微小獎勵。」

雖然滑手機、喝咖啡、傳訊息等快速刺激並不一定「壞」，但如果你的神經系統已經超載，這些方式並不理想。Bean認為：「這種不斷追求即時緩解的應對機制，會讓你陷入追求解脫而非真正修復身心的循環，久而久之會讓人精疲力竭。」

在日常生活中加入更多需要投入心力的酬賞，是擺脫「自動導航模式」的一種方式，這能讓你重新找回與身體連結、感到平衡且有意義的活動。Bean總結道：「隨著時間推移，這些習慣能支撐起生活中更強大的穩定感、滿足感與意義，這與倦怠感中常見的『追逐後崩潰』截然不同。」透過慢多巴胺，重點在於重新建構你對快樂、連結與休息的體驗。