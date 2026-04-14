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男大生誘拍少女裸照還襲胸　賠36萬和解...法官不減刑判3年半

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男大生誘少女拍私密照又襲胸，遭判3年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名18歲男大生透過網路認識國中女學生，傳送「私密照」引誘對方拍攝裸照，甚至對她伸手襲胸。遭女方家長得知後氣得報警。案發後男大生以36萬元和解，女學生也替他求情「我是自願的」，但法官認為，被告明知對方年幼無知，卻引誘、進猥褻得逞，犯後還要求對方刪除對話、依《引誘使兒童自行拍攝性影像罪》及《對於未滿14歲之女子為猥褻罪》合併判處應執行3年6月。

這起案件發生在3年前，當時男子剛滿18歲、就讀某大學兼職擔任水電工，在臉書上認識了該名女學生。聊天過程中，邀約對方進行連結遭拒，進而傳訊息說「懲罰你…裸照一張」，主動傳送自己的下體影片，引誘對方拍攝私密照。更誇張的是，該名男大生竟到對方住處襲胸猥褻。被害人家長查看手機後發現，氣得報警處理。

法院審理，男子辯護請求依《刑法》第59條「情堪憫恕」減刑，但法官認為，他明知對方未成年，卻利用這點滿足私慾，甚至在案發後要求對方刪除對話、陳述對他有利的證詞，犯後態度難認有悔意。雖然雙方以36萬元達成和解，少女也以「我是自願的」為他求情，但法官強調，這不能掩蓋被告引誘兒童拍攝性影像及猥褻的事實，因此不予減刑，並依法重判。

法官認定，被告的兩次犯行時間相隔9個月，侵害同一被害人，但一個是引誘拍攝不雅影像，一個是實際猥褻，犯意不同、行為有別，因此分論併罰。至於被告用來接收不雅照的手機，一併宣告沒收。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，
(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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