李貞秀上三立政論開嗆！　不讓黃國昌把民眾黨變時力、見人就罵高虹安

▲李貞秀上三立政論。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨陸配立委李貞秀昨遭開除黨籍，黨主席黃國昌今（14日）指控，李不只一次要錢。對此，李貞秀稍早上三立政論節目反擊，自己不要民眾黨、柯文哲一分錢，自己做到八月，就會坦然辭職，如果連這樣都不能忍受，「誰想要我走，誰買單」。她也開嗆，就是黃國昌主導要她離開，自己要讓大家知道「我不能讓台灣民眾黨變成時代力量第二」。她也承認檢舉高虹安一事，直言自己做事情敢做敢當，從來對內對外沒有跟任何人否認「我見人就罵高虹安」。

可以宣布請辭但堅持做完這會期

李貞秀稍早於三立政論節目《94要客訴》表示，今天早上發現黃國昌還敢出來胡說八道，所以自己決定如果不出來澄清，就坐實他所有指控，本來自己為了保護台灣民眾黨，可是看來黃國昌身為黨主席沒有在顧慮台灣民眾黨的權益，這個時候自己有必要出來澄清，這關係到自己的名節，甚至整個陸配族群、未來怎麼跟小孩交代，所以自己要還原事實。

針對「失言風波」，李貞秀表示，自己可以退，今天大家可以回頭理看看，從頭到尾因為自己政治判斷不足，把以為媒體講爛的資訊去幫柯文哲辯解，高虹安拿柯文哲700萬這件事情，自己確實資訊錯誤，後來第二天知道原來高虹安申報的數字不是這樣，自己當然有錯，馬上公開道歉。

李貞秀認為，這件事情，一個失言已經道歉也沒有影響到柯文哲，為什麼到最後一個一個跳出來，先是賴香伶、陳琬惠、邱臣遠，「大家都知道是誰的人馬」，主持人也質疑「你的認定是誰的人馬」？李貞秀則直言「黃國昌啊」。

李貞秀強調，這個時候自己已經覺得不對了，為什麼一直在鬧這件事情，已經變成政治鬥爭了，如果影響選情，自己可以出來宣布辭職，但是自己的報到這個會期要做完，這個合情合理，這是對陸配的承諾，也是在國會證明陸配有正當的參政權、真正的問政。

誰要我走誰買單「承擔後面的錢」

李貞秀批評，但現在這群人沒有照柯文哲的講法做，自己跟所有人講，自己只做到第一個會期，也不要台灣民眾黨、柯文哲一分錢，第一個會期是自己報到了所以一定要做完，要現在離職的要求不合理，而且離選舉還久，所以到底是誰連一天都不能忍受？更何況是自己何錯之有？自己說錯失言馬上道歉，這件事情照黨規來，如果連這樣都不能忍受，「誰想要我走，誰買單」，這時候就有這句話了。

被來賓問到「是否有提到要開除，要補足立委任期的薪水」？李貞秀透露，誰可以開除她照黨章，但最多就是停權兩年，自己如果做到八月第一個會期做完，就會坦然辭職為了保護民眾黨，這樣大家都好看，可是如果今天這個壞人要幫民進黨把她這塊石頭搬走，這個壞人就要付出代價、承擔後面的錢，這個自己有講，秘書長周榆修也跟她說過「這樣子立法院沒辦法推動」，自己則回應「你到底是民眾黨還是民進黨的秘書長，今天是民進黨在毀憲亂政，為什麼要附和民進黨把我這塊石頭搬走」？

李貞秀指出，自己只講「誰要我走誰買單」，沒有講金額，這時候陳智菡講話了「那是要怎麼樣」？自己則回應「那當然啊，不然咧」？所以他們前面設了一個圈套，自己就說不拿民眾黨、柯文哲一分錢，就算這個錢要給自己也不能讓民眾黨去負擔。

李貞秀澄清，柯文哲真的很好，自己一直安慰柯文哲「自己不會餓死，五個小孩都過得很好，不用擔心」，自己從頭到尾沒有拿任何金錢的事情去煩柯，自己做完第一個會期對雙方都好。

被問到「現在要妳離開的力道是誰主導」？李貞秀強調，就是黃國昌，一直都是黃國昌，在處分後，自己已經跟柯文哲報告就是以臉書的態度結尾，昨天拒絕所有媒體，因為自己不會傷害民眾黨，如果自己去告民眾黨還是人嗎？所以自己沒有要做這件事情，但今天黃國昌跳出來，自己要讓大家知道「我不能讓台灣民眾黨變成時代力量第二」。

主持人也提到「檢舉高虹安一事，妳的確是有寫檢舉信函」，李貞秀回應，那是，那是，自己做事情敢做敢當，自己不知道這封檢舉函怎麼被拿到的，自己不怕被公開，從來對內對外沒有跟任何人否認「我見人就罵高虹安」。

李貞秀說，當時沒有人肯送這個資料，自己為了保護當時的老闆、市長候選人，怕未來高虹安針對他，但自己不怕，所以義無反顧扛起來，做人禁得起檢視，所以具名實名舉報，從來對內對外，任何人問到高虹安，自己一貫態度就是「高虹安對不起台灣民眾黨，害民眾黨拿不到竹北市是民眾黨的罪人」，到今天自己態度還是這樣，自己何錯之有？自己是民眾黨終身黨員，輔佐民眾黨縣市長參選人何錯之有？

依黨章規定最多是被停權

被問到「呼籲黃國昌要拿出會議錄音帶」，李貞秀強調，對，全程錄音帶不准剪接，4月7日對自己多重要，第一個陸配立委走進立院質詢卓榮泰，整個連假期間也沒有人跟她講辭職這件事情，以為自己已經跟柯文哲講好了，結果他們4月7日就跟她講等下怎麼宣布下台，自己怕他們攔住不讓質詢，所以跟他們說「是誰想干擾等下的總質詢？否則為何要在不到一個小時就要上台前講這個事情？」，結果昨天到了中評會給自己看了會議紀錄包含他們指控的內容，沒有自己的簽名，而他們幾個全部簽名了，自己看到傻眼了，自己也補充當初說的話「不拿台灣民眾黨、柯文哲一分錢，只要求報到會期要做好做滿，自動放棄後面一年半的立委任期，自己願意出來承擔」，照黨章黨規自己沒有過錯需要被開除，最多被停權，自己也跟柯文哲說過，如果他們連這個都不接受，自己就堅持2年做滿。