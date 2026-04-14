藍白明討論宜蘭縣長、新北市長選戰　李四川、黃國昌首碰面

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一大選年底登場，藍白已有共識嘉義市、新北市、宜蘭縣將合作共推人選，目前嘉義市已透過民調拍板由民眾黨張啓楷參選，新北、宜蘭部分，兩黨預計明日進行會商。明上午雙方將進行宜蘭選舉工作協調，國民黨參選人吳宗憲、民眾黨參選人陳琬惠出席；下午部分則是新北市，國民黨參選人李四川、民眾黨參選人黃國昌出席。

九合一大選將在11月28日登場，國民黨、民眾黨在嘉義市、新北市、宜蘭縣將合作共推人選，透過民調方式選出合適人選代表兩黨競逐地方首長大位。嘉義市在日前已透過民調方式，確定由民眾黨張啓楷代表兩黨參選，新北、宜蘭部分，兩黨預計明日進行會商。

出席人員方面，宜蘭小組部分，國民黨有參選人吳宗憲、副秘書長李哲華、前宜蘭縣副縣長林建榮、宜蘭縣黨部主委林明昌；民眾黨部分，有參選人陳琬惠、秘書長周榆修、中評會主委李偉華、副秘書長謝泊泓。

新北小組部分則在下午登場，出席人員方面，國民黨有參選人李四川、副主席李乾龍、新北市黨部主委黃志雄、李哲華副秘書長；民眾黨部分，參選人黃國昌、秘書長周榆修、新北市黨部主委周台竹、副秘書長謝泊泓。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）