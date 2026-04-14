　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白明討論宜蘭縣長、新北市長選戰　李四川、黃國昌首碰面

▲▼代表國民黨出戰新北市長選舉的前台北市副市長李四川，20日在地方民代及廟方人員的陪同下參拜中和廣濟宮、福和宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一大選年底登場，藍白已有共識嘉義市、新北市、宜蘭縣將合作共推人選，目前嘉義市已透過民調拍板由民眾黨張啓楷參選，新北、宜蘭部分，兩黨預計明日進行會商。明上午雙方將進行宜蘭選舉工作協調，國民黨參選人吳宗憲、民眾黨參選人陳琬惠出席；下午部分則是新北市，國民黨參選人李四川、民眾黨參選人黃國昌出席。

九合一大選將在11月28日登場，國民黨、民眾黨在嘉義市、新北市、宜蘭縣將合作共推人選，透過民調方式選出合適人選代表兩黨競逐地方首長大位。嘉義市在日前已透過民調方式，確定由民眾黨張啓楷代表兩黨參選，新北、宜蘭部分，兩黨預計明日進行會商。

出席人員方面，宜蘭小組部分，國民黨有參選人吳宗憲、副秘書長李哲華、前宜蘭縣副縣長林建榮、宜蘭縣黨部主委林明昌；民眾黨部分，有參選人陳琬惠、秘書長周榆修、中評會主委李偉華、副秘書長謝泊泓。

新北小組部分則在下午登場，出席人員方面，國民黨有參選人李四川、副主席李乾龍、新北市黨部主委黃志雄、李哲華副秘書長；民眾黨部分，參選人黃國昌、秘書長周榆修、新北市黨部主委周台竹、副秘書長謝泊泓。

▲▼黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市
快訊／李貞秀上三立政論開嗆！
快訊／范姜彥豐求償100萬　粿王願賠償
24歲女遭8人圍毆　球棒狂K昏迷
孩子吐整床！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業
快訊／南亞科法說後收黑　突公告召開重訊記者會
談成80%仍破局！美伊21小時談判內幕曝　伊外長嗆：怎麼相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市

李貞秀上三立政論開嗆！　不讓黃國昌把民眾黨變時力、見人就罵高虹安

藍白明討論宜蘭縣長、新北市長選戰　李四川、黃國昌首碰面

巴西駐台代表喊一中　學者籲外交部：將相關人員列為不受歡迎人物

漢光42兵推！賴清德視察聯合作戰指揮中心　「和平非靠一紙協議」

接見立陶宛新任駐台代表裴凱倫　林佳龍：盼深化戰略產業合作

經民連赴藍黨部抗議　國民黨反擊：替民進黨轉移共諜焦點

快訊／剴剴案催生兒托法三讀　監管雲入法、虐兒可處60萬並公布姓名

中國要帛琉放棄承認台灣　外交部嚴正譴責：無時無刻處心積慮謀我友邦

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市

李貞秀上三立政論開嗆！　不讓黃國昌把民眾黨變時力、見人就罵高虹安

藍白明討論宜蘭縣長、新北市長選戰　李四川、黃國昌首碰面

巴西駐台代表喊一中　學者籲外交部：將相關人員列為不受歡迎人物

漢光42兵推！賴清德視察聯合作戰指揮中心　「和平非靠一紙協議」

接見立陶宛新任駐台代表裴凱倫　林佳龍：盼深化戰略產業合作

經民連赴藍黨部抗議　國民黨反擊：替民進黨轉移共諜焦點

快訊／剴剴案催生兒托法三讀　監管雲入法、虐兒可處60萬並公布姓名

中國要帛琉放棄承認台灣　外交部嚴正譴責：無時無刻處心積慮謀我友邦

91歲阿嬤失聯嚇壞警方！破門一看在打電動　忙著破自己紀錄

「漂浮甜甜圈」洗澡要儀式感　泡水媽咪幫「自轉」超chill

最新畫面曝！縣民大道炸出2公尺大坑　台電：地下高壓電纜引爆

戰神主場變身沖繩海灘！4/25-26夏日主題日　限定任務可抽機票

玉山黃金種子計畫　點亮希望照亮未來

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

中職最正MC海邊中空！「戰袍中門大開」胸下透視超辣 褲頭也開了

燒「庫錢」灰燼整袋拋新北山區　金爐業者違《廢清法》遭拘提

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

媽祖停駕鎮瀾宮！信眾搶拍往前推擠爆口角

政治熱門新聞

快訊／李洋財產申報曝！ 背3600萬房貸仍慷慨捐千萬

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

證實李貞秀多次討薪　黃國昌籲自重

遭指多次討薪換卸立委職　李貞秀痛斥黃國昌一派胡言

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

王定宇喊支援美軍掃雷　國防部：有創意

李貞秀被開除！　王義川終於明白「質詢處女秀」詭異原因

他點5真相：移工犯罪率不到台灣人一半　印度、中國移工你會選哪個

最新財產申報！　顏慧欣生前最後申報曝、李妍慧夫婦擁500筆地

賴清德高度重視3000萬流量ETtoday斥詐論壇　何志偉：總統親校稿

馬英九健康遭質疑　親致電楊渡駁：僅年紀大未嚴重到不分清廉貪瀆

綠營參選人「腦出血」　發聲明宣布退選

奉勸基金會「為了馬英九請熄燈吧」　老友楊渡憶馬退化過程

李貞秀上三立政論開嗆！　不讓黃國昌把民眾黨變時力、見人就罵高虹安

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面