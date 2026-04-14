清朝肉刑要回來了？律師直言：鞭刑「三大關卡」根本過不了

記者劉邠如／綜合報導

台灣近來有民意代表提倡引入鞭刑，引發社會廣泛討論。對此，律師劉韋廷指出，台灣現行刑罰體系包含自由刑與死刑，但身體刑——也就是俗稱的肉刑——早在清末即已廢除，民國以後更從未存在於正式法律體系之中。他強調，從古代的夾手指、拔指甲，到以鞭子抽打身體，這些手段在歷史上統稱肉刑，如今若要恢復此類制度，不僅在觀感上形同倒退至清朝，在法律層面更將面臨多重根本性障礙。

首先是修法本身的合憲性問題。台灣已承諾遵守聯合國兩公約，公約明文禁止酷刑及殘忍、不人道的刑罰，鞭刑顯然觸及此一紅線。劉韋廷指出，一旦相關修法推動，極可能遭到釋憲挑戰，最終被宣告無效，因此修法能否成立本身就是一大未知數。對於部分民代提議以公投方式繞過立法程序、直接訴諸民意的構想，劉韋廷也不表樂觀。他強調，公投固然能表達人民意願，但民意終究不能凌駕憲法與國際人權規範。他以「若公投通過全民不繳稅」為喻，說明即便票數過半，若內容本質上牴觸法律或憲法，依然無法真正落實，鞭刑公投面臨的困境亦是如此。

其次是執行層面的複雜程度，往往超出一般人的想像。劉韋廷舉新加坡、馬來西亞、汶萊等目前仍保有鞭刑制度的國家為例，指出從新聞報導可以看到，實際執行時受刑人往往只打了兩三下便昏厥，必須送往醫療機構休養，短則數日、長則一兩個月後才能繼續執行剩餘刑罰。這意味著從執行人員的訓練、鞭具的規格，到行刑後的醫療照護，都需要一整套完整的配套機制，絕非政策口號喊出便能隨即落地，更不是「今天倡議、明天施行」那般簡單。

在犯罪嚇阻效果上，劉韋廷的看法更為直接。他指出，縱觀全球犯罪率較低的國家，絕大多數並無鞭刑制度，以嚴刑峻罰換取治安的邏輯，在現實數據面前並不成立。他進一步以近年最受關注的詐欺犯罪為例說明：真正的幕後首謀多藏身海外，透過虛擬、匿名的方式遠端操控，即便台灣刑法規定再重，有鞭刑、有死刑，只要人抓不到，一切都是空談。問題的核心從來不只是刑度高低，而是執法能力與追訴機制是否到位。

劉韋廷也援引更極端的例子加以對比。過去沙烏地阿拉伯曾在大街上以刀公開砍頭執行死刑，震懾力之強難以想像，但犯罪依然存在，直至近年才逐步改革。他說，現實中許多人明知闖紅燈會被罰款、殺人會被判死刑，仍然選擇鋌而走險，這說明威嚇效果本就有其極限，不可能單靠加重刑罰就解決所有問題。若照此邏輯推演，將整部刑法所有罪名都改成唯一死刑，難道犯罪就會消失？這顯然是無法被社會接受的答案。

劉韋廷最後強調，犯罪的成因往往複雜而多元，有人因貧困走上犯罪之路，有人因教育缺失而誤入歧途，這些都是社會結構性的問題，單靠刑罰的加重無法根治。真正有效的犯罪防治，必須從教育扎根、完善社會福利、提升整體執法與追訴能力等面向全面著手。他呼籲社會大眾，與其將目光集中在「如何罰得更重、罰得更痛」，不如深入思考如何從源頭減少犯罪滋生的土壤，這才是面對治安議題時，真正值得投入心力討論的方向。