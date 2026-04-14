韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

▲國防部長顧立雄。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

韓媒報導指出，韓國籍潛艦設計技術人員抱怨，台灣的潛艦國造計畫「沒有利用價值就解約了」，更指責台灣是島嶼版中國。對此，國防部長顧立雄今（14日）回應，期待原型艦盡快通過交艦，後續艦相關潛在商源都已經有所掌握，細節狀況涉及機敏不便透露。

立法院今（14日）下午進行外交及國防組、經濟組施政質詢。媒體詢問，有報導指出台灣的潛艦國造計畫，有外籍工程師抱怨，「沒有利用價值就解約了」，更指責台灣是島嶼版中國，是否會造成機密資料外洩、影響後續技術？

國防部長顧立雄回應，就潛艦部分，現在都已經進入正常軌道，首艘艦等海測通過後，才能動支後續潛艦預算，後續艦相關潛在商源都已經有所掌握，細節狀況涉及機敏不便透露，「我想我們期待原型艦盡快通過交艦」。

媒體也詢問，《彭博》（Bloomberg News）報導，內政部打算在未來幾個月，首次跟國防部、海巡進行跨部會演習，確保在中國發動海上封鎖的情境下，護送運載天然氣與石油的船隻，讓國內取得關鍵物資，這是否有納入今年漢光演習的想定、兵推或是實兵演練裡面？

顧立雄表示，相關隔離或封鎖的情境想定，都在歷來設定的範圍之內，國防部也會跟各部會進行協調，有關相關應協調合作的事項，具體演練細節他現在沒辦法具體說明。



至於美國總統川普抱怨各盟國不幫忙出兵，民進黨立委王定宇建議，台灣可以支援美國在當地掃雷、獵雷的意願，顧立雄指出，派潛艦到荷姆茲海峽這件事情，他上次已回答過，國軍還是以防衛台澎金馬做為首要任務。

媒體追問，若反封鎖，會請軍艦護航要進來的天然氣船？顧立雄說，相關想定都在歷來演習的可能想定情況，具體情況不便加以透露。