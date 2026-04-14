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伊朗點名「波灣5國」是美以共犯！　狀告聯合國求償損失

▲▼伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）近日致函聯合國安全理事會，指控巴林、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯及約旦5國在美以2月28日展開的聯合軍事行動中扮演共謀角色，允許其領土、領空或領海被用於對伊朗發動攻擊，要求上述國家承擔國際責任並給予全額賠償。

伊朗指控5國「公然侵略」　要求全面補償

綜合阿聯《國家報》等外媒，信中伊拉瓦尼措辭強硬，直指5國犯下「公然侵略行為」，違反國際法及《聯合國憲章》所規定的相關義務，要求他們必須對伊朗蒙受的一切物質與精神損失做出全面補償」。

然而，阿聯外交部今年1月便曾公開表態，絕不允許其領土、領空或領海被用於針對伊朗的敵對軍事行動，並重申保持中立、維護地區穩定的立場。

批安理會決議不公正　拒絕接受譴責

對於聯合國安理會上月通過由巴林提案的第2817號決議，伊朗也強烈反對，斥責該決議「明顯不公正」且「在法律上站不住腳」。這份決議共獲136個共同提案國支持，內容譴責伊朗對巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯酋及約旦發動「惡劣攻擊」，並要求伊朗立即停止相關行動。

此外，伊拉瓦尼13日也就美軍封鎖伊朗港口一事提出強烈抗議，稱此舉是對伊朗主權的「嚴重侵犯」。

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