路怒症發作「逆向硬超還剪車」挨罰2萬4拒繳　法官狠打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蔡姓男子因行車糾紛，在無突發狀況下將車輛停在車道中央並下車理論，遭檢舉開罰2萬4,000元並須上課。他不服提起行政訴訟，主張屬行車糾紛且曾獲不起訴處分，但法院認定其行為已影響車流安全，並非緊急情況，判決駁回，維持原處分。

判決書指出，蔡姓男子於2024年12月9日晚間7時許，駕駛自小貨車行經高雄市某路段時，先跨越雙黃線超車，隨後在前方無任何障礙或突發狀況下，突然在車道中停車，導致後方車輛被迫減速甚至停下，影響交通安全，遭民眾檢舉後舉發。

蔡男主張，當時因與檢舉人發生行車糾紛，對方按喇叭並開窗叫罵，他才停車欲釐清情況，且相關事件已獲檢方不起訴處分，認為不應再受處罰，請求撤銷裁罰。

不過法院勘驗行車紀錄影像發現，當時路況順暢、無突發狀況，蔡男卻逆向切入至對方車前並突然停車，甚至下車走向對方理論，明顯影響車流動線。認為，所謂「行車糾紛」並不等同於法律所稱的突發狀況，無法作為在車道中任意停車的正當理由。

法院進一步指出，該規定目的在於避免駕駛人無預警減速或停車，導致後方來車反應不及而發生事故。蔡男身為合格駕駛人，理應知悉相關規定，卻仍貿然停車，已構成危險駕駛行為。至於蔡男提出的不起訴處分，基於刑事案件與行政裁罰屬不同法律體系，並不互相拘束，即便未構成刑事責任，仍可能違反交通管理規定。認定原裁罰並無違誤，判決駁回蔡男之訴，並須負擔300元訴訟費用。