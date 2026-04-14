性侵48具女屍！巴基斯坦墓地警衛認「有戀屍癖」　專挑剛下葬

▲兇嫌接受媒體採訪。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）一名28歲的墓地警衛里亞茲（Mohammad Riyaz）因行跡詭異遭當地民眾圍捕送醫，原以為只是普通竊賊，沒想到在警方的嚴厲審訊下，他自爆，自己從8年前開始，先後性侵48具女屍。

「屍體對我齜牙咧嘴」 荒謬謊言掩蓋「戀屍」惡行

根據The Thaiger報導，里亞茲某天在墓園內驚慌失措地狂奔，附近居民以為有小偷闖入，因此合力將他擒獲，並交給巡邏警方。最初，里亞茲辯稱自己在挖掘墳墓時，親眼看到一具女屍突然睜開眼睛並對他「齜牙咧嘴」，嚇得他魂飛魄散才逃跑。然而，警方對其供詞產生懷疑，進一步訊問後，整起案件才曝了光。

A Muslim man in Pakistan exhumed the bodies of 48 women from their graves and raped them.



Listen to his interview (read the subtitles) where he confesses to everything. ???? pic.twitter.com/52VGDmXQTe — Pseudo Prophet (@Pseudo_Prophet_) April 12, 2026

專挑「新墳」下手 夥同前輩作案長達8年

里亞茲供稱，自己有「戀屍癖（Necrophilia）」，因此自8年前開始，他便與另一名資深前輩瓦齊爾（Wazir）合作。兩人通常會鎖定剛下葬不久、土壤尚鬆軟的新墳，趁深夜四下無人時挖開土層，性侵女性遺體。

里亞茲坦言，多年來他以此方式侵犯了至少48具女屍，而前輩瓦齊爾則是在2年前就已經逝世。

褻瀆遺體判重罪 最高可處終身監禁

這起駭人聽聞的案件再度引發巴基斯坦社會對「遺體聖潔權」的關注。過去，在巴基斯坦法律中，性侵遺體往往僅被歸類為「非法侵入墓地」等輕微罪名。在伊斯蘭教義中，保護死者免受羞辱是社會的神聖責任，因此隨著多起類似案件曝光，巴基斯坦政府近年來強烈推動修法，強調死者的尊嚴與生者對等。

根據最新法律，褻瀆或傷害遺體已列為嚴重的刑事犯罪，施暴者最重可面臨無期徒刑。