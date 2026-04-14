不懼「霸凌風波」！陳芋汐將參賽世界盃搭檔換人　全紅嬋確定缺席

▲中國「夢之隊」絕代雙驕陳芋汐（左）、全紅嬋（右）。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水隊將於「五一」假期登場，出戰2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽，賽事將在北京國家游泳中心「水立方」舉行，多名奧運冠軍領軍參賽，其中包含陳芋汐、陳藝文，而全紅嬋未參賽。兩人近日因被控加入霸凌全紅嬋的微信群惹議，這也是風波後首個公開賽事，引起高度關注。

據《北京日報》報導，中國游泳協會13日公布本次賽事賽程與參賽名單。比賽將於5月1日至5月3日登場，其中5月1日將進行男子、女子雙人3公尺跳板與10公尺跳台決賽，以及混合團體決賽；5月2日為男子單人3公尺跳板與女子單人10公尺跳台的預賽、準決賽與決賽；5月3日則進行女子單人3公尺跳板與男子單人10公尺跳台各階段賽事。

▲▼陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

本次中國隊陣容採新舊搭配。男子方面，王宗源與鄭九源將同時出戰單人及雙人3公尺跳板項目；練俊傑與白鈺鳴參加單人10公尺跳台，雙人10公尺跳台則由趙仁傑搭檔楊志豪出戰。

女子方面，3公尺跳板單人與雙人賽由陳藝文、陳佳參賽；10公尺跳台項目則由蔣林靜、崔家溪出戰單人，雙人項目由陳芋汐與崔家溪搭檔。此外，在混合團體項目中，中國隊派出林珊、劉承瓚、盧為與白鈺鳴應戰，力拚佳績。

▲全紅嬋時常在社群上展現與陳藝文的好交情。（圖／翻攝自微博）

先前報導指出，微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群成員甚至還有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬等人。多份官方聲明指出已報警，並直指是畸形飯圈問題，對於全網質疑全紅嬋是否遭受職場霸凌，官方閉口不提。事發至今，陳芋汐、陳藝文等人皆未回應此事。