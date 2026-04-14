太保市「憶起來畫畫」登場　鄭淑分邀長輩用畫筆描繪生命回憶

記者翁伊森／嘉義報導

太保市公所「115年度最繪就是您」繪畫徵件活動正式起跑！今年以「憶起來畫畫」為主題，市長鄭淑分誠摯邀請設籍太保市且年滿65歲（民國50年以前出生）的長輩踴躍參與，用色彩與線條勾勒出屬於自己的生命故事。

鄭市長表示，本次徵件以「我的回憶」為核心，鼓勵長輩描繪童年趣事、青春往事、家鄉風景或與家人相處的溫馨時光。作品需繪製於白色8開圖畫紙，畫具不限，長輩可至公所社會課領取圖紙或自備。徵件期限自即日起至115年6月5日下午5時止。

「最繪就是您」活動已邁入第四年，過去三載累積了934件充滿溫度的作品。鄭市長指出，這不只是單純的競賽，更是一個跨越世代的溝通平台。透過畫作，長輩們不僅能延緩老化、充實樂齡生活，更讓後輩能看見那些深藏在記憶中的珍貴歷史與真摯情感。

為鼓勵創作，凡參加徵件者皆可獲得精美禮品一份。獎項部分更是豐富，第一名可獲全聯禮券3,000元及獎狀，另設有第二、三名、優選及50名佳作。鄭市長強調，太保市雖然是嘉義縣人口結構最年輕的城市，但公所團隊始終致力於打造智慧、友善、共榮的樂齡環境，期盼透過藝術創作，讓長輩的生活更添精彩，共同畫出太保最溫暖的人文風景。

【活動資訊摘要】

對象： 設籍太保市且年滿65歲之長輩

主題： 「憶起來畫畫」（我的回憶）

格式： 白色8開圖畫紙（畫具不限）

截止日： 115年6月5日 17:00 止

收件地點： 太保市公所社會課