伊朗製作「樂高風格AI影片」重塑戰爭敘事！　反制西方媒體霸權

▲ 伊朗透過樂高風格的AI影片，對主導國際輿論的西方進行資訊戰。（圖／翻攝自YouTube／BBC News）

圖文／CTWANT

伊朗透過樂高（LEGO）風格的人工智慧影片，對主導國際輿論的西方進行資訊戰，將戰爭敘事轉化為易於傳播的迷因內容。製作這些影片的伊朗數字媒體企業「爆炸媒體」（Explosive Media）近日也坦承伊朗政府為其客戶。對此，西方網路戰專家宣稱，此類AI宣傳結合即時性與文化性，提升滲透力，同時也模糊真實與虛假界線，增加國際誤判與衝突升級的風險。

據西方主流媒體《BBC》的報導，在當代戰爭中，戰場早已不限於飛彈與戰機。隨著人工智慧技術的成熟，1場無形卻影響深遠的資訊戰，正透過社群媒體快速擴散，而伊朗正是這場新型態戰爭的重要參與者之一。

近期在網路上爆紅的一系列樂高風格AI影片，表面上色彩鮮豔、節奏輕快，卻隱含強烈政治訊息。影片中不僅出現死亡兒童與戰爭場景，更將美國總統川普（Donald Trump）與各種陰謀論元素結合，以反抗西方媒體對國際話語權的壟斷，凸顯「伊朗對抗美國霸權」的敘事。

影片的製作方、成立於2025年的伊朗數字媒體企業「爆炸媒體」，在西方媒體的質疑下最終承認了伊朗政府為其客戶，且他們曾直接接受伊朗官員委託進行多個專案。這意味著，這些內容並非單純的民間創作，而是具有官方支持背景的宣傳工具。

團隊不到10人的爆炸媒體透露，他們之所以使用樂高風格影像，是因為「這是1種世界語言」。伊朗與俄羅斯的國營媒體帳號也經常在社群平台X上轉發這些影片，觸及數百萬追蹤者。

《BBC》報導指控這些影片並不追求事實準確性，而是著重政治諷刺、情緒動員與敘事建構。例如，關於美軍飛行員救援行動一事，影片暗示「整件事可能根本沒有飛行員失蹤，也沒有救援行動。他們的真正目標是竊取伊朗的濃縮鈾。」

此外，影片還將日前在伊朗爆發的示威活動，稱為由川普總統資助的「政變」，並將艾普斯坦檔案與食人陰謀論相連結，同時描繪以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）飲血的畫面，以凸顯其「所犯下的暴行。」

對此，西方網路戰專家表示，這類內容之所以有效，是因為其技術基礎建立在西方資料之上，使其更容易被西方觀眾接受。這填補了過去威權國家在跨文化宣傳上的弱點，使其能直接影響國際輿論。同時，這些影片的製作與發布速度極快，甚至能在官方訊息發布前搶先塑造輿論方向，顯示資訊戰已進入「即時化」階段。

英國諾丁罕特倫特大學（Nottingham Trent University）的網路戰專家蒙克博士（Dr Tine Munk）指出，在YouTube等西方社群平台試圖封鎖相關帳號的同時，新帳號仍不斷出現，顯示這場資訊戰難以被完全遏止。

她宣稱，這種模式帶來嚴重風險，當資訊來源不再依賴西方傳統媒體與新聞機構，而是透過去中心化的迷因快速傳播時，真假難辨的內容模糊了人們對現實的理解，將更容易引發誤判，甚至升高國際衝突。

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