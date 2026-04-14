這鄉鎮發放振興經濟禮金「每人3千」　5／19開始領取

▲花蓮富里鄉發放振興經濟禮金每人3千元，發放日期及補領日期。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興地方經濟並實質回饋鄉民，花蓮富里鄉公所將於5月19日起正式發放「振興經濟禮金」，首波領取時段自5月19日（星期二）起至5月24日（星期日）止，每日上午9時至下午4時，只要符合領取資格的鄉親都可前往通知單指定的發放所領取。

公所表示，若未能於首波期限內領取的鄉民也不必擔心，公所特別安排了補領時段，且補領期限長達1個多月，自5月25日星期一至7月2日星期四之間，備妥文件至公所補領。公所特別提醒，若超過7月2日仍未領取，將視同放棄權益且不再補發，請鄉親務必留意發放時間。

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▲申領禮金全攻略。

在領取資格方面，本次發放對象須為114年12月31日（含）以前設籍於本鄉，且於發放當日仍持續設籍者。針對114年底前出生但尚未辦理登記的新生兒，只要在領取期限前完成出生登記並持續設籍，同樣具備領取權利。至於設籍者若於今年5月19日前不幸往生，則不予發放；但若是在5月19日（含）後，發放期間內死亡者，其禮金可由法定繼承人代為領取，確保福利能惠及家屬。

為了加速現場作業流程，公所特別呼籲鄉親，領取當日現場並不提供影印服務，請務必事先填妥委託書並備齊相關證明文件。若由本人親領，僅需攜帶身分證正本及印章；若委託他人代領，則須準備委託人之身分證（正本或正反面影本）、受託人之身分證正本與印章，以及填寫完整的委託書。針對未滿18歲的未成年人，應由監護人（父或母）攜帶身分證正本、印章，並檢附未成年子女之含記事戶口名簿或3個月內含詳細記事之戶籍謄本。

▲鄉長江東成期盼透過振興經濟禮金的發放，能為鄉民生活注入一股暖流，並帶動在地經濟產業消費。

此外，受監護宣告者之禮金應由監護人攜帶身分證、印章及相關證明文件（如戶口名簿或法院判決書）代領。若符合領取資格但在截止日前死亡者，法定繼承人則須檢附死亡證明（如死亡證明書、除戶謄本或判決書）、足資證明繼承關係之戶籍文件以及委託書。

鄉長江東成表示，期盼透過這次振興經濟禮金的發放，能為鄉民生活注入一股暖流，並帶動在地經濟產業消費，邀請全體鄉親共同配合，讓發放作業順利圓滿。