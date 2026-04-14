　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這鄉鎮發放振興經濟禮金「每人3千」　5／19開始領取

▲花蓮富里鄉發放振興經濟禮金每人3千元，發放日期及補領日期。（圖／富里鄉公所提供，下同）

花蓮富里鄉發放振興經濟禮金每人3千元，發放日期及補領日期。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興地方經濟並實質回饋鄉民，花蓮富里鄉公所將於5月19日起正式發放「振興經濟禮金」，首波領取時段自5月19日（星期二）起至5月24日（星期日）止，每日上午9時至下午4時，只要符合領取資格的鄉親都可前往通知單指定的發放所領取。

公所表示，若未能於首波期限內領取的鄉民也不必擔心，公所特別安排了補領時段，且補領期限長達1個多月，自5月25日星期一至7月2日星期四之間，備妥文件至公所補領。公所特別提醒，若超過7月2日仍未領取，將視同放棄權益且不再補發，請鄉親務必留意發放時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花蓮富里鄉發放振興經濟禮金每人3千元，發放日期及補領日期。（圖／富里鄉公所提供，下同）

申領禮金全攻略。

在領取資格方面，本次發放對象須為114年12月31日（含）以前設籍於本鄉，且於發放當日仍持續設籍者。針對114年底前出生但尚未辦理登記的新生兒，只要在領取期限前完成出生登記並持續設籍，同樣具備領取權利。至於設籍者若於今年5月19日前不幸往生，則不予發放；但若是在5月19日（含）後，發放期間內死亡者，其禮金可由法定繼承人代為領取，確保福利能惠及家屬。

為了加速現場作業流程，公所特別呼籲鄉親，領取當日現場並不提供影印服務，請務必事先填妥委託書並備齊相關證明文件。若由本人親領，僅需攜帶身分證正本及印章；若委託他人代領，則須準備委託人之身分證（正本或正反面影本）、受託人之身分證正本與印章，以及填寫完整的委託書。針對未滿18歲的未成年人，應由監護人（父或母）攜帶身分證正本、印章，並檢附未成年子女之含記事戶口名簿或3個月內含詳細記事之戶籍謄本。

▲花蓮富里鄉發放振興經濟禮金每人3千元，發放日期及補領日期。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成期盼透過振興經濟禮金的發放，能為鄉民生活注入一股暖流，並帶動在地經濟產業消費。

此外，受監護宣告者之禮金應由監護人攜帶身分證、印章及相關證明文件（如戶口名簿或法院判決書）代領。若符合領取資格但在截止日前死亡者，法定繼承人則須檢附死亡證明（如死亡證明書、除戶謄本或判決書）、足資證明繼承關係之戶籍文件以及委託書。

鄉長江東成表示，期盼透過這次振興經濟禮金的發放，能為鄉民生活注入一股暖流，並帶動在地經濟產業消費，邀請全體鄉親共同配合，讓發放作業順利圓滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市
快訊／李貞秀上三立政論開嗆！
快訊／范姜彥豐求償100萬　粿王願賠償
24歲女遭8人圍毆　球棒狂K昏迷
孩子吐整床！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業
快訊／南亞科法說後收黑　突公告召開重訊記者會
談成80%仍破局！美伊21小時談判內幕曝　伊外長嗆：怎麼相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

車長控台鐵宿舍「倉庫改建亂又吵」　半夜如廁走5分鐘

這鄉鎮發放振興經濟禮金「每人3千」　5／19開始領取

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫　縣府開中庭迎香燈腳

監理系統「4/18起停機24小時」　繳費、辦照別撲空

「淡江大橋」改寫400年淡水夕陽　團隊分析全年日落：讓景色更珍貴

男子區間車暴走「狂罵乘客揚言動手」　台鐵報警拒載

李貞秀被開除「為何立委身分也沒了？」　律師揭1情況才不會影響

AI斥詐全面開戰　產官學防禦喊話：事前預警、事中阻斷

學生行動電源自燃「台鐵區間車粉塵瀰漫」　列車延誤32分

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

車長控台鐵宿舍「倉庫改建亂又吵」　半夜如廁走5分鐘

這鄉鎮發放振興經濟禮金「每人3千」　5／19開始領取

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫　縣府開中庭迎香燈腳

監理系統「4/18起停機24小時」　繳費、辦照別撲空

「淡江大橋」改寫400年淡水夕陽　團隊分析全年日落：讓景色更珍貴

男子區間車暴走「狂罵乘客揚言動手」　台鐵報警拒載

李貞秀被開除「為何立委身分也沒了？」　律師揭1情況才不會影響

AI斥詐全面開戰　產官學防禦喊話：事前預警、事中阻斷

學生行動電源自燃「台鐵區間車粉塵瀰漫」　列車延誤32分

91歲阿嬤失聯嚇壞警方！破門一看在打電動　忙著破自己紀錄

「漂浮甜甜圈」洗澡要儀式感　泡水媽咪幫「自轉」超chill

最新畫面曝！縣民大道炸出2公尺大坑　台電：地下高壓電纜引爆

戰神主場變身沖繩海灘！4/25-26夏日主題日　限定任務可抽機票

玉山黃金種子計畫　點亮希望照亮未來

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

中職最正MC海邊中空！「戰袍中門大開」胸下透視超辣 褲頭也開了

燒「庫錢」灰燼整袋拋新北山區　金爐業者違《廢清法》遭拘提

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

NCT楷燦爆熱戀網紅　粉絲包圍飆髒話：你這狗崽子！

生活熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

泡泡瑪特「忠孝SOGO店」無預警熄燈！粉絲曝內幕：活該

三波變天！　周日「全台有雨」

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

更多熱門

相關新聞

富里鄉兒童節「森林冒險派對」麥當勞大餐直送

富里鄉兒童節「森林冒險派對」麥當勞大餐直送

為迎接 115 年兒童節，花蓮縣富里鄉公所日前展開「耀眼富里‧童心啟航」系列慶祝活動。鄉長江東成特別為鄉內學童準備了一場融合視覺饗宴與美食驚喜的「森林冒險派對」，不僅克服路程將熱騰騰的麥當勞大餐直送校園，更播放鄉長親自帶路拍攝的形象影音《耀眼之音》，讓偏鄉學童在佳節時刻，同時收穫感官體驗與土地認同。

花蓮富里鄉太幸福　振興經濟普發3千元大紅包

花蓮富里鄉太幸福　振興經濟普發3千元大紅包

花蓮富里鄉梅獲災害補助　每公頃6萬2千速申請

花蓮富里鄉梅獲災害補助　每公頃6萬2千速申請

稻熱病來襲　富里鄉加碼補助1、2期稻作防治

稻熱病來襲　富里鄉加碼補助1、2期稻作防治

「馬上快樂」慶元宵　花蓮市公所贈應景小提燈

「馬上快樂」慶元宵　花蓮市公所贈應景小提燈

關鍵字：

富里鄉發放振興經濟禮金3千補領期

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面