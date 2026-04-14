　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫　縣府開中庭迎香燈腳

▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化，氣溫飆高31度。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，吸引數萬名「香燈腳」熱情跟隨。今（14）日進入第二天，媽祖鑾轎來到彰化市區，中午氣溫飆破31度，讓隨行信徒吃不消，接連傳出兩人因頭暈送醫的意外。面對炎熱高溫，彰化縣政府與環保局也立刻啟動應變措施，不僅開放縣府中庭讓信徒入內休息，更推出整合式「涼適點」電子地圖，幫助大家快速找到降溫與補給站。▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化縣政開中庭迎香燈腳。（圖／彰化縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天中午11點28分左右，在彰化市中山路星巴克對面，有一名香燈腳突然感到頭暈，救護人員到場後，立刻將人送往彰化秀傳醫院。沒過多久，12點02分，彰化火車站前的YouBike站旁，又有一名信徒同樣因為頭暈，被送往彰化基督教醫院。幸好兩人意識清楚，沒有生命危險，但也提醒大家真的要多補充水分、注意防曬。

面對高溫考驗，彰化縣政府已經敞開中庭，歡迎香燈腳們隨時進來吹冷氣、喝水休息。此外，環保局也貼心推出電子地圖，裡面清楚標示沿途的宮廟、公廁、資源回收區、奉茶點，還有餐具清洗站。最特別的是，地圖上還新增了「涼適點」，也就是有遮蔭或降溫設備的空間，讓信眾在趕路途中，能立刻找到地方喘口氣、降降溫。

▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化縣政開中庭迎香燈腳。（圖／彰化縣政府提供）

不只白沙屯媽祖，緊接著大甲媽祖也將在週五（17日）深夜起駕，展開9天8夜的遶境，行經台中、彰化、雲林及嘉義，預計4月26日回鑾。其中18日、23日與24日共三天會經過彰化縣。環保局特別提醒，今年彰化創下全台首例，在媽祖行經的宮廟設置「智慧化自動回收機」，民眾只要投入寶特瓶、鋁罐或電池，就能獲得儲值回饋，鼓勵大家一起做環保。

▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲彰化縣環保局推出淨零友善地圖。（圖／彰化縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市
快訊／李貞秀上三立政論開嗆！
快訊／范姜彥豐求償100萬　粿王願賠償
24歲女遭8人圍毆　球棒狂K昏迷
孩子吐整床！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業
快訊／南亞科法說後收黑　突公告召開重訊記者會
談成80%仍破局！美伊21小時談判內幕曝　伊外長嗆：怎麼相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

車長控台鐵宿舍「倉庫改建亂又吵」　半夜如廁走5分鐘

這鄉鎮發放振興經濟禮金「每人3千」　5／19開始領取

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫　縣府開中庭迎香燈腳

監理系統「4/18起停機24小時」　繳費、辦照別撲空

「淡江大橋」改寫400年淡水夕陽　團隊分析全年日落：讓景色更珍貴

男子區間車暴走「狂罵乘客揚言動手」　台鐵報警拒載

李貞秀被開除「為何立委身分也沒了？」　律師揭1情況才不會影響

AI斥詐全面開戰　產官學防禦喊話：事前預警、事中阻斷

學生行動電源自燃「台鐵區間車粉塵瀰漫」　列車延誤32分

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

車長控台鐵宿舍「倉庫改建亂又吵」　半夜如廁走5分鐘

這鄉鎮發放振興經濟禮金「每人3千」　5／19開始領取

白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫　縣府開中庭迎香燈腳

監理系統「4/18起停機24小時」　繳費、辦照別撲空

「淡江大橋」改寫400年淡水夕陽　團隊分析全年日落：讓景色更珍貴

男子區間車暴走「狂罵乘客揚言動手」　台鐵報警拒載

李貞秀被開除「為何立委身分也沒了？」　律師揭1情況才不會影響

AI斥詐全面開戰　產官學防禦喊話：事前預警、事中阻斷

學生行動電源自燃「台鐵區間車粉塵瀰漫」　列車延誤32分

91歲阿嬤失聯嚇壞警方！破門一看在打電動　忙著破自己紀錄

最新畫面曝！縣民大道炸出2公尺大坑　台電：地下高壓電纜引爆

戰神主場變身沖繩海灘！4/25-26夏日主題日　限定任務可抽機票

玉山黃金種子計畫　點亮希望照亮未來

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

中職最正MC海邊中空！「戰袍中門大開」胸下透視超辣 褲頭也開了

燒「庫錢」灰燼整袋拋新北山區　金爐業者違《廢清法》遭拘提

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市

BTS演唱會驚險意外！　攝影大哥雨中墜落舞台

生活熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

泡泡瑪特「忠孝SOGO店」無預警熄燈！粉絲曝內幕：活該

三波變天！　周日「全台有雨」

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

更多熱門

相關新聞

田中千繪來台20年「首參加白沙屯媽祖進香」

田中千繪來台20年「首參加白沙屯媽祖進香」

日籍女星田中千繪來台生活剛滿20年，直到近日才首度參與白沙屯媽祖的徒步進香活動，「有緣能夠見到白沙屯媽祖這份感動，真的是親自參與的人才能感受到的感動，非常開心我也結了跟媽祖的這份緣份。」

母抱重病兒跪地求媽祖　粉紅超跑停轎5分鐘

母抱重病兒跪地求媽祖　粉紅超跑停轎5分鐘

白沙屯「香燈腳奇景」　神蹟、亂象一次看

白沙屯「香燈腳奇景」　神蹟、亂象一次看

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

彰化喜迎白沙媽　超彭湃8千人份餐食餵飽香燈腳

彰化喜迎白沙媽　超彭湃8千人份餐食餵飽香燈腳

關鍵字：

白沙屯媽祖彰化縣政府中庭進香香燈腳消防局

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面