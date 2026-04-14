白沙屯媽祖進彰化遇高溫！2人頭暈送醫　縣府開中庭迎香燈腳

▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化，氣溫飆高31度。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，吸引數萬名「香燈腳」熱情跟隨。今（14）日進入第二天，媽祖鑾轎來到彰化市區，中午氣溫飆破31度，讓隨行信徒吃不消，接連傳出兩人因頭暈送醫的意外。面對炎熱高溫，彰化縣政府與環保局也立刻啟動應變措施，不僅開放縣府中庭讓信徒入內休息，更推出整合式「涼適點」電子地圖，幫助大家快速找到降溫與補給站。

▲彰化縣政開中庭迎香燈腳。（圖／彰化縣政府提供）

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今天中午11點28分左右，在彰化市中山路星巴克對面，有一名香燈腳突然感到頭暈，救護人員到場後，立刻將人送往彰化秀傳醫院。沒過多久，12點02分，彰化火車站前的YouBike站旁，又有一名信徒同樣因為頭暈，被送往彰化基督教醫院。幸好兩人意識清楚，沒有生命危險，但也提醒大家真的要多補充水分、注意防曬。

面對高溫考驗，彰化縣政府已經敞開中庭，歡迎香燈腳們隨時進來吹冷氣、喝水休息。此外，環保局也貼心推出電子地圖，裡面清楚標示沿途的宮廟、公廁、資源回收區、奉茶點，還有餐具清洗站。最特別的是，地圖上還新增了「涼適點」，也就是有遮蔭或降溫設備的空間，讓信眾在趕路途中，能立刻找到地方喘口氣、降降溫。

▲彰化縣政開中庭迎香燈腳。（圖／彰化縣政府提供）

不只白沙屯媽祖，緊接著大甲媽祖也將在週五（17日）深夜起駕，展開9天8夜的遶境，行經台中、彰化、雲林及嘉義，預計4月26日回鑾。其中18日、23日與24日共三天會經過彰化縣。環保局特別提醒，今年彰化創下全台首例，在媽祖行經的宮廟設置「智慧化自動回收機」，民眾只要投入寶特瓶、鋁罐或電池，就能獲得儲值回饋，鼓勵大家一起做環保。

▲彰化縣環保局推出淨零友善地圖。（圖／彰化縣政府提供）