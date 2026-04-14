癌逝+重病壓垮3家庭　枋寮警曝光後掀愛心接力

▲藍清輝所長串連愛心助弱勢家庭。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝長期關懷弱勢，其協助困境家庭的事蹟經社群曝光後，引發社會善心迴響，促成一場愛心接力。三起喪親與重病交織的家庭困境，在警民合作下獲得及時援助，不僅減輕經濟壓力，也展現基層員警守護民眾、凝聚社會溫暖的正向力量。

3起案例分別為：43歲張姓男子因罹患第四期肺癌辭世，其66歲父親仰賴臨時工作維生，無力負擔喪葬費；51歲藍姓女子從事清潔工作，身患子宮疾病，其丈夫因口腔癌過世後，須獨自承擔喪葬及生活開銷；另73歲藍姓老翁因多重疾病病逝，其妻呂姓婦人確診乳癌，在抗癌期間仍須負擔喪葬費用，家庭經濟陷入困境。

相關案例披露後，社會各界踴躍響應，包括東港鎮民代表蔡振茂及多位善心人士紛紛致電或寄信表達援助意願。經統計，張姓父親獲得新臺幣1萬3,000元、藍姓女子3,200元、呂姓婦人5,000元。藍清輝表示，收到信封與暖心留言時深受感動，也更加堅信「施比受更有福」，所有善款均已全數轉交受助家庭，提供即時協助。

枋寮分局長盧恒隆表示，藍所長長期帶領同仁投入弱勢關懷工作，成效卓著，並獲警政署評核為「受理民眾報案服務態度績優人員」，足為同仁表率。警方也期盼透過本次案例分享，持續凝聚社會善心，發揮拋磚引玉效果，讓警民合作的溫暖力量持續擴散。