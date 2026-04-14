漢光42兵推！賴清德視察聯合作戰指揮中心　「和平非靠一紙協議」

▲總統賴清德今天（14日）前往聯合作戰指揮中心視察。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國軍漢光42號電腦兵推11日登場，總統賴清德今天（14日）前往聯合作戰指揮中心視察。賴清德表示，維持和平，是國人共同的期待，但要的和平，不是靠一紙協議，而是要靠我們自己的實力。唯有提升自我防衛實力，才能夠得到真正的和平。

賴清德表示，漢光42號兵推將會進行14天、13夜的高強度兵棋對抗演練。他今天到聯合作戰指揮中心，除了了解漢光42號電腦兵推的情況，也要當面感謝各位官士兵同仁，將保衛國家的責任扛在肩上，全天候守護主權、守護和平。

賴清德指出，他期勉各級指揮官，發揮毫無保留的真本事，用演習視同作戰的態度，去找出缺失、發現問題，才能持續強化戰力。透過模擬最極端的戰場環境、推演最複雜的威脅樣態，才能夠具備最強大的應變能力。

賴清德表示，本次的漢光兵推，更結合了全社會防衛韌性的概念，不僅僅要提升軍民協作的程度，更要確保國軍落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，建構不對稱戰力、提升嚇阻力量。

賴清德強調，維持和平，是國人共同的期待，但要的和平，不是靠一紙協議，而是要靠我們自己的實力。唯有提升自我防衛實力，才能夠得到真正的和平。

因此，賴清德認為，他身為三軍統帥，率領的政府，有義務、更有責任，來推動國防特別預算、支持國軍；他也希望，立法院不分黨派，一起支持政府完整的規劃，讓國防特別預算不打折，也要能夠盡速通過。他深信，這個獲得超過七成民意支持的特別預算，不僅可以建構「台灣之盾」，更可以有效支持我們的國軍弟兄姊妹、守護國人的生命財產安全。