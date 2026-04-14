台南學子科技力爆發！PowerTech全國賽勇奪25獎　國中小齊發光

▲台南學子在PowerTech全國科技創作競賽勇奪25項獎項，表現亮眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南學子在全國科技舞台大放異彩！由國立台灣師範大學主辦的第26屆「iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽全國賽」日前圓滿落幕，吸引全國350支隊伍、超過1600名學生同場競技。台南市代表隊在單項賽、全能賽及偏鄉賽中表現亮眼，共勇奪25項獎項，展現長期深耕科技教育的豐碩成果。



此次賽事中，台南國小組奪下9項獎項，包括3金、5銀、1銅；國中組更是一舉拿下16項獎項，包含5金、4銀、4銅、1優勝及2項第一等第，整體成績耀眼，充分展現學生扎實的實作能力與問題解決實力。

市長黃偉哲表示，在科技快速發展的時代，城市競爭力來自人才培育。台南推動科技教育，不只著重設備操作，更重視從校園扎根科技素養，培養具備創新思維與實作能力的人才。他肯定學生在全國賽的優異表現，也勉勵持續探索科技、勇於挑戰自我，未來在更大舞台發光發熱。

教育局長鄭新輝指出，iSTEAM PowerTech競賽採「即作即評」方式，學生須在有限時間內完成組裝、測試與任務挑戰，能真實反映實作能力與臨場應變。台南近年積極推動機器人教育與智慧科技課程，透過教學、競賽及教師增能，培養學生跨域整合與動手做能力，此次成績正是長期投入的具體成果。

在亮點隊伍方面，新興國中「新興Maker水星隊」勇奪全能賽光控組總積分冠軍，表現突出。校長鄭雅麗表示，學校長期推動科技教育，持續提升教學品質，帶動學生在各項競賽中屢創佳績。指導教師葉瀚隆、汪松霖也分享，學生利用課餘時間反覆練習，從組裝、測試到修正，逐步累積經驗，最終成功奪冠。



此外，子龍國小「巨龍出擊無人能敵」隊在偏鄉賽國小組奪下第1名，展現團隊合作與實作能力。指導教師指出，學生透過競賽學習分工合作，在挑戰中成長；參賽學生也表示，雖然比賽當下緊張，但憑藉平時練習與默契，最終順利完成任務、抱回榮耀。

全能賽觸控組冠軍則由跨校組隊的「螺絲起子」奪下，成員來自民德國中、大橋國中、後甲國中及港明高中，展現跨校合作的強大能量。指導教師方英旗表示，學生需在短時間內建立默契、整合策略，從討論到臨場修正，逐步凝聚團隊意識，最終穩定發揮拿下冠軍。

教育局補充，iSTEAM PowerTech競賽已邁入第26屆，是全國具指標性的科技創作賽事之一，採「當天組裝、當天競賽」模式，涵蓋觸控、控制、光控及IoT等多元項目。透過競賽歷程，學生將機構設計、能源應用與物聯網概念融入實作，不僅展現創意與技術，更培養面對未來科技挑戰的關鍵能力。