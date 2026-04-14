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車長控台鐵宿舍「倉庫改建亂又吵」　半夜如廁走5分鐘

記者李姿慧／台北報導

有台鐵車長投訴，新烏日勤務宿舍為倉庫改建，不僅動線雜亂、堆放雜物，廁所與房間距離3到5分鐘路程，還有車站廣播聲、旅客聊天聲擾眠，睡眠品質嚴重受影響，恐增加勤務失誤風險。台鐵表示，該處為臨時撥用休息空間，24日將開協調會解決備勤房間需求。

▲▼台鐵員工控新烏日備勤宿舍是倉庫改建，動線堆放雜物。（圖／讀者提供）

▲台鐵員工控新烏日備勤宿舍是倉庫改建，動線堆放雜物。（圖／讀者提供）

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台鐵不具名車長指出，過去多在台中過夜，但因應列車編組運用調整，改至新烏日住宿。然而新設宿舍根本是倉庫改裝，環境不理想，不適合過夜，新烏日宿舍設於車站內夾層，為樓中樓隔間，原本用途為倉庫，現場堆放大量雜物，占據通行空間，影響進出動線，恐不符消防安全規範。

車長進一步說明，從車站大廳進入乘務人員宿舍，須通過一道大門及三道防火門，逃生路徑冗長，進房間前須穿過夾層雜物間，該處堆放許多車站雜物，若發生緊急狀況，逃生時也會造成諸多不便。

▲▼台鐵員工控新烏日備勤宿舍是倉庫改建，動線堆放雜物。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵新烏日備勤宿舍到廁所需步行3到5分鐘並通過雜物間。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵員工控新烏日備勤宿舍是倉庫改建，動線堆放雜物。（圖／讀者提供）

除安全問題外，宿舍和盥洗室距離也過長。不具名車長表示，宿舍到盥洗室需繞行整個車站大廳，實測步行約3至5分鐘，且夜間如廁或盥洗亦須穿過二樓雜物間，在雜物間照明不足狀況下，可能因半夜起床精神不佳或對環境不熟情況下，存在跌倒或意外等危險。

也有車長直言，該宿舍為臨時隔間配置，動線設計混亂，「光是上廁所、洗澡都要繞一圈」，半夜起床如廁來回一趟，回房後難以再入睡，甚至有人無奈表示「不如準備尿布、尿壺」。另因房間需經過閘門，且可俯瞰月台，若半夜意識不清外出，還可能存在墜落風險。

噪音問題同樣困擾乘務人員，不具名車長表示，乘務人員之房間位於新烏日車站內夾層，房間隔音效果不佳，房內可以清楚聽到車站廣播、旅客聊天聲音、夾娃娃機之音效，造成乘務人員夜間難以入眠，睡眠品質不佳進而影響隔日乘務工作，由於司機員宿舍也在旁邊，亦有同樣困擾。

▲▼台鐵員工控新烏日備勤宿舍是倉庫改建，動線堆放雜物。（圖／讀者提供）

▲台鐵新烏日備勤宿舍可聽見車站廣播，以及下方月台旅客聊天聲音，干擾睡眠。（圖／讀者提供）

車長無奈表示，由於車長過夜入住勤務宿舍，大多是隔日清晨4點多即須起床，但車站廣播從凌晨持續至午夜，對淺眠者影響尤為明顯；良好睡眠為行車安全的重要基礎，但目前宿舍環境不佳，不僅影響列車長，也影響司機員，整體睡眠品質下降，恐增加勤務失誤風險。

台鐵公司說明，因配合改點編組運用調整，暫時撥用新烏日站原站務員使用之休息空間。台鐵公司預計於4月24日，召集內部跨單位協調會議，解決乘務員備勤房間之需求。

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