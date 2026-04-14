牙齒拔光才知「植牙還要等半年」！他赴土耳其看診　回家絕望輕生

▲男子因植牙失敗陷入憂鬱並輕生。（示意圖／CFP）
記者吳美依／綜合報導
英國一名48歲男子遠赴土耳其接受廉價的「全口植牙手術」，卻在術後才被告知無法提供臨時假牙，必須等待6個月才能裝上植體。「滿口無牙」的困境讓他陷入嚴重憂鬱，最終選擇走上絕路。
植牙惡夢 他術後3月輕生
《衛報》報導，帕維爾（Pawel Bukowski）罹患牙周病，2025年1月赴土耳其接受手術，原本是為了重拾笑容，未料換來一場噩夢。
他返回英國後精神狀態一直很差，因為沒有牙齒而無法正常進食，開始嚴重酗酒，由於擔心必須支付遠超預期的費用，心理健康進一步惡化。
2025年4月24日，帕維爾被緊急送醫，經醫療人員評估「有強烈自殺意念」，但最終判定無需強制入住精神科病房。未料僅僅4天後，他便被發現陳屍家中。
A 48-year-old father took his own life after botched dental surgery in Turkey left him with no teeth.— The Telegraph (@Telegraph) April 13, 2026
An inquest has now found that the NHS “missed” opportunities to prevent the forklift driver’s death, which a coroner ruled was suicidehttps://t.co/Jh2edRB13n pic.twitter.com/mRYNJTBI6X
毀滅性打擊 遺孀痛訴被辜負
其遺孀達利亞（Daria Bukowska）13日出庭時形容，丈夫「一向注重外表與健康」，得知診所的決定後「情緒上遭受毀滅性打擊」，自信心與對未來的希望都被摧毀，即便妻女努力支持，心理健康仍急遽惡化。
達利亞對於丈夫獲得的醫療照護感到不滿，痛訴丈夫「在每一個關鍵時刻都被辜負了，他應該得到更好的對待。」諾福克地區驗屍官湯普森（Johanna Thompson）裁定死因為自殺，並指出後續調查確實發現多處照護疏失。全案仍在審理中。
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