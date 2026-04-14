牙齒拔光才知「植牙還要等半年」！他赴土耳其看診　回家絕望輕生

▲男子因植牙失敗陷入憂鬱並輕生。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名48歲男子遠赴土耳其接受廉價的「全口植牙手術」，卻在術後才被告知無法提供臨時假牙，必須等待6個月才能裝上植體。「滿口無牙」的困境讓他陷入嚴重憂鬱，最終選擇走上絕路。

植牙惡夢 他術後3月輕生

《衛報》報導，帕維爾（Pawel Bukowski）罹患牙周病，2025年1月赴土耳其接受手術，原本是為了重拾笑容，未料換來一場噩夢。

他返回英國後精神狀態一直很差，因為沒有牙齒而無法正常進食，開始嚴重酗酒，由於擔心必須支付遠超預期的費用，心理健康進一步惡化。

2025年4月24日，帕維爾被緊急送醫，經醫療人員評估「有強烈自殺意念」，但最終判定無需強制入住精神科病房。未料僅僅4天後，他便被發現陳屍家中。

A 48-year-old father took his own life after botched dental surgery in Turkey left him with no teeth.



An inquest has now found that the NHS “missed” opportunities to prevent the forklift driver’s death, which a coroner ruled was suicidehttps://t.co/Jh2edRB13n pic.twitter.com/mRYNJTBI6X — The Telegraph (@Telegraph) April 13, 2026

毀滅性打擊 遺孀痛訴被辜負

其遺孀達利亞（Daria Bukowska）13日出庭時形容，丈夫「一向注重外表與健康」，得知診所的決定後「情緒上遭受毀滅性打擊」，自信心與對未來的希望都被摧毀，即便妻女努力支持，心理健康仍急遽惡化。

達利亞對於丈夫獲得的醫療照護感到不滿，痛訴丈夫「在每一個關鍵時刻都被辜負了，他應該得到更好的對待。」諾福克地區驗屍官湯普森（Johanna Thompson）裁定死因為自殺，並指出後續調查確實發現多處照護疏失。全案仍在審理中。

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