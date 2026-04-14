活春宮！男女裸身交疊「淫聲迴盪沙灘」　普吉島民氣炸

▲一對外國男女在普吉島沙灘上公然做愛。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

泰國普吉島又發生活春宮事件，2名外國觀光客在海灘上公然發生性行為，影片在網路上迅速瘋傳，引發居民強烈譴責。警方循線追查，已逮捕一對來自法國的年輕男女。

肉體交纏 呻吟聲迴盪海灘

泰媒AMARIN TV引述目擊者說法報導，這對男女10日清晨在拉義德海灘（Rayee Beach）礁岩區全裸纏綿，他們非常投入且毫不遮掩，就連海灘另一端都能聽見呻吟聲。

《普吉時報》在臉書粉專發布相關影像後，迅速引爆輿論譁然，警方也很快在當地一間飯店裡逮捕24歲的法籍男女哈蘭（Halan）與娜迪亞（Nadia）。

情不自禁 男女遭罰款起訴

警察阿努拉克（Anurak Parinyasathirakul）表示，2名觀光客立刻承認在海灘上公然發生性行為，「他們不知道這是違法的，他們因為度假而非常放鬆，當下情不自禁。」

他表示，2人因「在公共場所裸露或從事猥褻行為」被起訴，目前均已繳納5000泰銖（約新台幣4932元）罰款，案件同步通報移民官，後續將評估其簽證狀態。

觀光公害太離譜 泰國民怨四起

這起事件再度點燃泰國民眾對於觀光公害的怒火，居民痛批當局執法不力，「很多外國人來到這裡之後都會這麼做。他們就跟動物一樣。我寧可貧窮，也不願讓觀光客光顧，更不想要生活在這種環境裡」。也有人嘲諷道，「太好了，盡情發揮吧！反正我們國家根本沒有法規可言。太丟臉了，你們想幹嘛就幹嘛，因為法律根本就不嚴格。」

事實上，類似的觀光客活春宮事件在普吉島屢見不鮮。去年2月曾有情侶在嘟嘟車後座性交，數週後又有人在飯店房間內開窗做愛。去年9月，一名俄羅斯男子在行駛中的皮卡車上與人發生性關係，隔天在機場遭捕。

泰國觀光暨體育部統計，2025年赴普吉島旅客已達1400萬人次，來自俄羅斯、中國、印度、英國與澳洲的造訪人數位列前五名。隨著泰國政府進一步推行免簽政策，旅客量急速攀升，各種脫序、甚至非法的活動也跟著暴增，令當地居民憂心不已。