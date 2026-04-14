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社會 社會焦點 保障人權

咖啡香混滷味飄滿士院！「好馨情市集」爆人潮　每口都是重生故事

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部保護司副司長張紜瑋（左4）、高檢署主任檢察官侯千姬、士檢檢察長王以文到場力挺，親自選購支持馨生商家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢與士院今（14）日飄出陣陣香氣，犯保士林分會舉辦「好馨情快閃市集」，邀集馨生商家設攤，咖啡、滷味、果乾與牛軋糖吸引民眾排隊選購。法務部保護司副司長張紜瑋、高檢署主任檢察官侯千姬、士檢檢察長王以文到場力挺、親自選購。活動不僅展現美味，也讓人看見馨生人重建生活的努力，透過消費傳遞支持與陪伴。

法務部保護司副司長張紜瑋、台高檢主任檢察官侯千姬、士檢檢察長王以文及犯保士林分會林志銜主委到場力挺，親自用新台幣「下架」商品，展現對馨生商家的支持。活動不僅展現美味，更讓人看見馨生人努力重建生活的身影，透過消費傳遞支持與陪伴。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲保護司副司長張紜瑋、高檢署主任檢察官侯千姬、士檢檢察長王以文用新台幣「下架」商品支持馨生商家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現場咖啡香氣瀰漫，「貓本家咖啡」現沖熱飲暖進人心；一旁「陳媽滷味」滷汁入味、香氣四溢，令人食指大動；「趙媽媽手作」果乾酸甜清爽、「極品軒」牛軋糖香甜不膩，各攤位前很快湧現排隊人潮。民眾一邊挑選，一邊與攤商閒聊，氣氛宛如老友重逢般溫馨熱絡。

活動一開攤即吸引院檢同仁與洽公民眾熱情參與，不少人專程前來支持。對馨生商家而言，每一筆消費不只是收入，更是一份被看見、被理解的力量，也讓他們在重建生活的路上走得更穩。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲市集現場香氣四溢人潮湧入選購，用新台幣支持用心經營的店家。（圖／記者黃宥寧攝）

犯保士林分會指出，「好馨情快閃市集」自2024年6月推動以來，已逐步成為串聯資源的重要平台，協助馨生商家提升能見度，累積品牌口碑。此次也結合更生保護會士林分會及士林榮譽觀護人協進會，共同打造支持網絡，讓溫暖持續擴散。

▼士檢檢察長王以文掏腰包選購，展現對馨生商家的實質支持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

犯保士林分會強調，市集不只是販售商品，更是一段段關於勇氣與希望的真實故事。透過每一次選購，民眾不僅品嚐到用心製作的美味，也成為支持馨生人重新出發的一股力量。愛，從不打烊；而希望，正在人群之中悄悄發生。

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