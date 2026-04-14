經民連赴藍黨部抗議　國民黨反擊：替民進黨轉移共諜焦點

▲中國國民黨中央黨部。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

為抗議國共「鄭習會」，民團台灣經濟民主連合今（14日）一早到國民黨中央抗議，不過有不少國民黨台北市議員參選人也到場反擊，雙方一度陷入互罵。國民黨表示，民進黨執政下共諜案接連爆發，真正該被追究、該被抗議的，難道不是民進黨嗎？經民連對綠營連爆共諜案輕輕放下，還敢到國民黨中央黨部前抗議，這種只會抹黑在野黨的無聊舉措，令人不齒。

針對經民連今前往國民黨中央黨部前抗議，國民黨多位市議員擬參選人在巨幅中華民國國旗前，持續發言、輪番駁斥，現場包括台北市議員楊植斗、北市議員擬參選人郭音蘭、李明璇、張延廷、賴苡任、滿志剛、李煥中以及青年部主任李昶志等。

國民黨表示，今天現場最清楚的畫面是，創建中華民國的國民黨，站在中華民國國旗前，公開宣示中華民國主權、正面迎戰；反觀經民連，對於鄭麗文訪陸及兩岸合作交流措施，仍然只會重彈「抗中」的意識形態老調，卻無法正面回應交流措施為台灣觀光、農漁產品、中小企業產品所帶來的利多，顯得其抗議訴求蒼白空洞、完全失焦。

國民黨指出，經民連一昧配合民進黨操作政治對立，這不是真愛台灣、不是真愛台灣的產業，完全不在乎台灣產業發展、兩岸經濟共榮共好的前景，只會一昧配合民進黨抗中保台、自我束縛的意識形態，再次證明經民連早已淪為民進黨的外圍打手。

國民黨強調，人民現在看得很清楚，國民黨才是捍衛中華民國主權的政黨；經民連只會替民進黨轉移焦點，迴避人民真正關心的議題。面對兩岸交流，國民黨堅持以人民利益為優先。對於那些只會配合民進黨政治操作的經民連團體，是非公道，人民自有公評。

