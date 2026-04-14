中國要帛琉放棄承認台灣　外交部嚴正譴責：無時無刻處心積慮謀我友邦

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

據《法新社》報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）表示，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認，但帛琉不接受他人決定其友邦。對此，外交部發言人蕭光偉今（14日）表示，中國政府從來沒有停止過以各種手段脅迫台灣友邦轉向，並且破壞區域的和平穩定，外交部對於中國相關行徑表達嚴正譴責。

外交部今（14日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使進行業務簡報。

針對北京政府要求帛琉放棄對台灣外交承認，蕭光偉表示，中國政府從來沒有停止過以各種手段脅迫台灣友邦轉向，並且破壞區域的和平穩定，外交部對於中國相關行徑表達嚴正譴責。事實上，中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱，以宏都拉斯為例，可以看到他們蝦農目前的慘況。

蕭光偉指出，面對中國無時無刻處心積慮謀我友邦，以及壓縮我國際空間，外交部將會秉持一貫的全力應處態度，以總合外交積極的維繫和各友邦的邦誼，並且致力拓展我國的國際空間。

蕭光偉提及，帛琉近年積極推動藍色經濟與綠色觀光，也契合我國永續發展的理念。因此，外交部長林佳龍也在去年12月，特別率領榮邦經貿團訪問帛琉，也具體落實台灣和帛琉攜手共榮的合作成果。

蕭光偉強調，台帛的邦誼是基於價值理念，也具有共榮的信仰。「我們珍視和帛琉的情誼，特別是兩國從1999年建交至今，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育以及海事安全等領域密切的合作」，雙方合作也獲得帛琉朝野以及帛琉人民的肯定與歡迎。

蕭光偉指出，台帛邦誼穩固友好，帛琉總統惠恕仁先前也已經在多個國際場合公開示警中共的相關劣行，我國將持續堅定的和惠恕仁以及帛琉人民繼續在各領域推動榮邦計畫，並且和理念相近的夥伴密切合作，共同維護太平洋地區的良善治理以及和平穩定。