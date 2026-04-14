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溪海休閒農業區跨域職棒創造百萬人潮　花蓮取經觀摩農遊新模式

▲▼花蓮縣政府赴桃園溪海休閒農業區觀摩農遊新模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府赴桃園溪海休閒農業區觀摩農遊新模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升休閒農業區跨域整合能力與創新發展，花蓮縣政府農業處前往桃園市大園區溪海休閒農業區進行實務觀摩，並與桃園市政府農業局及休區團隊，就在地生態資源結合運動文化等跨域議題進行交流，探討如何透過多元合作提升農遊品牌吸引力，汲取相關經驗，作為未來推動花蓮農業觀光發展之參考。

▲▼花蓮縣政府赴桃園溪海休閒農業區觀摩農遊新模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼彩色海芋季每年皆以不同主題呈現，今年種植規模突破20萬株。

桃園市目前共有12個休閒農業區，各區依據在地資源發展出不同特色。其中正舉辦彩色海芋季的溪海休閒農業區，為全台埤塘密度較高、且鄰近國門的重要農遊場域，近年結合花海景觀與地景藝術，發展以花卉體驗為核心的觀光模式，並透過「桃園花彩節」及「彩色海芋季」等活動，持續累積人潮與話題，逐步建立具辨識度的農遊品牌。

▲▼花蓮縣政府赴桃園溪海休閒農業區觀摩農遊新模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

桃園市政府農業局也分享彩色海芋季每年皆以不同主題呈現，今年種植規模突破20萬株，並進一步導入跨域合作，與樂天桃猿合作，將球場應援文化轉化為展區元素，結合職業運動明星與應援團參與，讓農業場域融入運動與娛樂元素，成功吸引大量遊客參與，創造可觀人潮，展現農業節慶活動在跨域合作下的發展潛力。

▲▼花蓮縣政府赴桃園溪海休閒農業區觀摩農遊新模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

溪海休閒農業區為全台埤塘密度較高、且鄰近國門的重要農遊場域，近年結合花海景觀與地景藝術，發展以花卉體驗為核心的觀光模式。

農業處長陳淑雯表示，透過觀摩彩色海芋季結合職棒元素的操作模式，了解如何將運動文化融入休閒農業旅遊，並與在地特色相互結合，有助於未來推動本縣農遊發展時，具備更多元的規劃方向。花蓮擁有自然生態、原住民族文化及農漁業資源等優勢，目前已發展五大休閒農業區，另有吉野、富三庄等區域持續推動中，未來關鍵在於強化資源串聯，發展整合型農遊模式，提升整體發展能量。

陳淑雯處長進一步指出，溪海休閒農業區從青年農民組織動員、社區共識建立，到活動創意規劃與執行，逐步累積在地發展基礎，展現農村地方創生的實踐成果。縣府也將持續透過跨縣市交流，汲取多元經驗，並誠摯邀請桃園市政府農業局未來回訪花蓮，透過雙向交流與資源共享，深化合作關係，共同推動休閒農業永續發展。
 

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