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2026一季度進口增長近兩成　陸：不僅願做世界工廠，更願做世界市場

▲大陸海關總署公佈2026年一季度進出口貿易情況。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸海關總署公佈2026年一季度進出口貿易情況。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（14）日公佈2026年第一季進出口情況，其中，進口規模年增近兩成、創同期新高。據了解，大陸與非洲53個建交國將於5月1日起實施全面零關稅措施，預計將進一步開放市場，創造進口紅利。大陸海關總署副署長王軍強調，中國在持續擴大開放政策下，不僅定位為「世界工廠」，也將進一步轉向「世界市場」。

《澎湃新聞》報導，海關總署公佈數據，今（2026）年一季度，我國貨物貿易進出口11.84萬億（兆）元（人民幣，下同），同比增長15%。其中，出口6.85萬億元，增長11.9%，進口4.99萬億元，增長19.6%。

王軍指出，官方長期推動擴大進口與市場開放，今年《政府工作報告》提出促進貿易平衡發展，海關數據顯示，第一季進口增速高於出口7.7個百分點，整體規模創歷史同期新高。

數據顯示，大陸自150多個國家與地區的進口均呈現成長，其中，進口規模超過百億元的國家與地區達51個，較去年同期增加3個。東協與歐盟分別佔進口總值14.8%與9.1%，來自中亞、拉美與非洲的進口也呈現不同程度成長。

能源產品與金屬礦砂進口量合計增加9.4%；紡織原料、電腦零組件與電子元件進口金額則分別成長39.3%、45.3%與37.9%。同時，受消費政策與春節假期帶動，消費品進口年增5.4%，其中，服飾鞋帽、食品菸酒及化妝品皆有成長。

王軍強調，「中國持續推進開放政策，包括對最不發達國家實施零關稅措施，並將自5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅，強調將透過優化通關與監管服務，擴大進口規模，提升市場開放程度。」

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