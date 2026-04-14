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馬英九健康遭質疑　親致電楊渡駁：僅年紀大未嚴重到不分清廉貪瀆

▲▼前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

記者崔至雲／台北報導

馬英九文教基金會人事風暴持續延燒，作家楊渡今（14日）以馬英九多年老友身份，發文表示馬英九身體退化狀況，並奉勸馬英九的家人及基金會董事，「為了馬英九，請熄燈吧！」。對此，馬英九一早特別打電話給楊，並表示自己只是年紀大，並未嚴重到不分清廉貪瀆。

馬英九基金會日前人事異動，前幕僚、現任國民黨副主席蕭旭岑以及王光慈離職，馬英九曾表示蕭旭岑以及王光慈兩人離職是因為「有財政紀律的問題」。基金會13日召開臨時董事會，會後發聲明指出，兩人違反財政紀律的重大事證非常明確。

楊渡表示，「為了馬英九，請熄燈吧!」，「農曆春節前有一場聚餐。這一次馬先生的精神確實有明顯的退化了。聲音沙啞，氣息彷彿變弱了。說話的聲音，對面的人有些聽不到。我依舊和他講笑話，說他頭髮都不會變白，只有我一直老去，他頭髮都用什麼保養的。他得意笑答，自信滿滿」。

楊渡說，「然而朋友都感覺不對勁，因為他會重覆問一件事，看人的眼神有些惶然。我問旭岑怎麼會這樣。旭岑只能含蓄答，有時好，有時不好，有一點退化了」。

對此，馬英九基金會今發聲明表示，馬英九今早特別與楊渡本人通電話，希望藉此次通話讓楊渡了解他的健康現況，並未退化如文中所言那麼嚴重，他只是因為76歲年紀大了，會健忘，但並未嚴重到不分清廉貪瀆，不辯是非善惡的程度。

聲明中也提到，馬英九在電話中特別提及他知道楊渡和蕭旭岑熟識，但他無法接受蕭旭岑以暗示他失智為藉口，去掩蓋蕭旭岑和王光慈所做不該做的事。

最後，馬英九說，他與楊渡是多年老朋友，才會看到他的文章後，打電話給他，希望他能夠經過這次的通話，瞭解自己健康情形的真實現況。

馬英九強調，「我的健康情況，和蕭旭岑、王光慈是否涉及背信及侵占，完全是兩件事情，難道我的身體健康就可以構成蕭、王可以違法亂紀的理由嗎？兩者完全不可混為一談。」
 

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