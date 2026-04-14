巴西駐台代表稱「台灣是中國一部分」　外交部：有請他注意發言

▲外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對巴西駐台商務辦事處處長桑路易接受媒體專訪時稱，「台灣是中國一部分」。外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正今（14日）表示，昨天已向桑路易表達嚴正抗議跟關切，請他以後注意他的發言，外交部會持續跟巴西駐台代表溝通。

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受《上報》專訪時表示，台灣是中國的一部分，「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家」，且不只巴西不承認台灣是獨立國家，就連國民黨黨主席也持類似看法，他更直言，「巴西為何要有不同意見？連你們內部都沒有共識」。

外交部今（14日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使進行業務簡報。韓志正表示，昨日上午以已相當層級，向桑路易表達嚴正抗議跟關切，請他以後注意他的發言，也請他注意，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

韓志正強調，外交部會持續跟巴西駐台代表溝通，目前辦理進度到這邊，會再持續觀察。

外交部昨對此回應，外交部今日上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿。外交部促請渠注意並重申，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。