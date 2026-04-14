簡直天價！南投婦匯款買牛奶「2箱4萬」　郵局行員通報阻詐

▲竹山警郵聯手攔阻4萬元「天價牛奶」假推銷詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮一名婦人日前經友人介紹、透過網路賣家購物，竟赴竹山郵局欲臨櫃匯款4萬餘元購買來源不明的牛奶，所幸郵局行員機警發現異狀並即時通報，由竹山派出所員警馳赴現場成功攔阻這起假網路推銷詐騙案，守住民眾的辛苦錢。

竹山警分局指出，竹山派出所警員劉凱琪、鄭其勻於近日接獲轄內竹山郵局行員通報，稱有一名婦人疑似遭到詐騙，兩名員警趕抵現場了解，發現該民眾經朋友介紹，在LINE上認識一名從未見過面的陌生賣家，對方誇口其牛奶產品健康效能高，並以2箱4萬元的高價推銷。

經員警檢視對話內容，發現該產品不僅價格顯不相當，且包裝成分標示不明、缺乏國家認證標章，通路極為可疑，屬典型的「假推銷」詐騙，並現場聯繫該婦人家屬，其子在電話中表示母親極可能受騙，請求警方協助攔阻；在員警耐心地分析近期網路詐騙案例與相關權利告知後，婦人終於察覺受騙，決定放棄匯款離開現場。

竹山分局表示，本案除依規定完成165系統通報，並交由偵查隊續行追查幕後詐騙集團，並特別感謝竹山郵局行員落實「關懷提問」，第一時間發現疑點並果斷通報警方，積極參與阻詐行列，才得以避免民眾血汗錢流失，並提醒民眾網路購物應選擇信用良好的合法通路，對於來源不明、標榜奇效或價格異常的商品應提高警覺，面對陌生人的匯款要求，務必遵循「一聽、二掛、三查證」原則，或撥打 110、165 反詐騙專線求助。