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迎接AI詐騙新挑戰！玉山銀行打詐升級全面應戰

▲▼ETtoday斥詐論壇-玉山銀行李耀宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲玉山銀行個金風管處處長李耀宇強調單打獨鬥已不足以應對新興手法。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊智雯／綜合報導

AI技術快速演進，讓金融服務更便利，卻也讓詐騙手法同步升級。近年從Deepfake假冒親友視訊、偽造客服來電，到誘導民眾點擊釣魚連結、誤信投資訊息，AI詐騙正成為金融業必須正面迎戰的新威脅。由《ETtoday新聞雲》主辦的「2026 AI斥詐風雲論壇」今（14）日登場，集結政府機關、金融業、電商平台與產業專家，共同聚焦AI時代的防詐新挑戰，論壇現場除分享政策方向與第一線阻詐實戰經驗，也從科技應用、制度優化到跨域合作，探討如何打造更前瞻、更全面的全民防詐網絡，玉山銀行也以具體行動響應，展現持續升級科技防線、守護客戶資產安全的決心。

「2026 AI斥詐風雲論壇」呼應政府推動的「AI新十大建設」，政府單位也積極參與交流。內政部警政署副署長李文章、法務部政務次長黃謀信、刑事警察局副局長林故廷皆出席致詞，分別從政策推動、法制建構到第一線偵防實務，分享當前打詐工作的最新觀察。

▲警政署副署長李文章出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部警政署副署長李文章指出積極透過制度革新、科技應用與跨域合作應對AI化犯罪的挑戰。（圖／記者林敬旻攝）

內政部警政署副署長李文章指出，AI技術的演進使詐騙手段產生了「質」的改變，目前呈現「科技化、跨境化、產業化」三大趨勢，詐騙集團不僅分工比一般公司更專業，涵蓋行政、會計與後勤，更利用Deepfake影像與語音合成，針對特定族群進行精準打擊，為此，政府推動「打擊詐騙行動綱領 2.0」，整合跨部會力量建構完整的防護體系。

在具體成果方面，李文章強調警政署已建立「165儀表板」，每日即時揭露詐騙件數、手法與話術，大幅提升全民的預警與識詐能力，此外，透過「警銀聯防機制」與金融業緊密合作，平均每日可成功攔阻數億元的詐騙金流，成為守護民眾財產的第一道堅實防線，在查緝效能上，警方日前更成功瓦解位於柬埔寨、涉及100多名台籍人士的跨國犯罪集團，展現打擊詐騙核心的決心，未來將持續透過制度革新、科技應用與跨域合作應對AI化犯罪的挑戰。

▲ETtoday斥詐論壇，貴賓大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲由《ETtoday新聞雲》主辦「2026 AI斥詐風雲論壇」，特邀總統府副秘書長何志偉（置中者）、內政部警政署李文章副署長（左7）、法務部黃謀信政務次長（右6）、刑事警察局林故廷副局長（右5）、玉山銀行個金風管處處長李耀宇（右1）等產官學代表專家出席。（圖／記者林敬旻攝）

面對越來越擬真的詐騙，此次參加論壇的玉山銀行，也規劃2026年的阻詐策略，以「預警更早、辨識更準、服務更佳」為目標，持續優化整體防詐機制，玉山銀行個金風管處處長李耀宇表示，玉山銀行已建置「潛在被害人管理模組」，透過整合跨單位的通報數據，系統化註記疑似受害者，並落實聯防至各業務系統，使前線人員能精準發動主動關懷，防患於未然。

▲▼ ETtoday斥詐論壇-玉山銀行李耀宇（圖／記者黃克翔攝）

▲玉山銀行個金風管處處長李耀宇。（圖／記者黃克翔攝）

在外部協作方面，除了加強前端預警，玉山銀行也同步提升異常帳戶監控機制。玉山銀行也整合信用卡、存款專家與數據團隊，運用行為序列分析與圖演算法建立跨產品辨識模型，進一步提升複雜詐騙樣態的偵測與攔截能力，在保障安全的同時落實公平待客原則，除提供24小時不間斷的解控機制外，也於官網推出「一鍵鎖定異常帳號」功能，並輔以「信用卡自主鎖定」與「指定聯絡人」等防詐工具，協助顧客強化自主防禦力，打造安全便捷的金融環境。

玉山銀行個金風管處處長李耀宇強調單打獨鬥已不足以應對新興手法，玉山銀行透過擴大異常帳戶預警並結合即時設控機制，深化與同業、司法及檢調單位的跨域聯防，務求精準快速打擊詐欺犯罪，共同打造更強韌的金融防詐網絡。

玉山銀行未來將持續以更主動、更精準的防詐作法，全面提升帳戶與交易安全防護機制，並透過預警辨識、即時攔阻與自主防詐工具三管齊下，全力守護客戶資產安全，讓民眾無論用卡、轉帳或理財，都能更安心、更有保障。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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