新一期財產申報　綠委欠債7千萬、縣長候選人身家粗估8億

▲屏東縣長參選人蘇清泉。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（14日）公布最新一期廉政公報，包含部分立委財產申報，其中，綠委吳琪銘名下49筆土地，但也欠債7116萬；藍委馬文君名下56筆土地主要位於花蓮光復、南投埔里；國民黨立委蘇清泉財力相當驚人名下60筆土地、存款1億755萬，投資建設公司、安泰醫院相關產業共4億5611萬，身家粗估8億元左右。

民進黨立委吳琪銘名下49筆土地、7筆建物，位於新北土城、三峽、鶯歌、雲林等地，1輛196萬的BMW，未申報現金及存款，股票總價額1076萬6730元（以每股票面價額10元計），5筆保險，債務7116萬3501元用於房貸。

國民黨立委馬文君名下56筆土地、6筆建物，主要位於花蓮光復、南投埔里，1輛5萬元的豐田汽車，存款4196萬7652元、4筆保險，沒有債務。

前民眾黨立委黃珊珊名下3筆土地、6筆建物，分別位於新北汐止、台北北投，1輛70萬元的日產汽車、1輛198萬的Tesla，存款170萬7025元，多筆美股總價額678萬2334元、6筆保險，債務1985萬1597元用於周轉金。

此次要參選屏東縣長的國民黨立委蘇清泉財力相當驚人，蘇名下60筆土地、24筆建物，分別位於屏東東港、高雄、花蓮、北市大安、台中等地，存款1億755萬1692元，股票總價額754萬1590元（以每股票面價額10元計），主力在鴻海、大樹、台積電等，若以昨日收盤價計總市值近億。

蘇還申報有2筆美元利率組合式商品768萬4750元、24筆保險，債權3251萬9349元用於朋友、親戚借款，債務749萬6624元用於購置不動產，投資建設公司、安泰醫院相關產業共4億5611萬8701元。

