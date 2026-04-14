虎媽認了囚禁女兒2年！移屍打掃先「白布遮鏡頭」　再押2個月

▲台中大甲詹婦囚禁女兒致死，近日遭延押2月。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名詹婦將女兒囚禁2年以上、900多天，導致女兒嚴重營養不良而亡。詹女近日羈押期滿，稱當初移動屍體是因為有潔癖與強迫症，但坦承有將女兒長期關起來。法院認為，詹婦清掃前，還用白布將攝影機遮起，又早在清掃前4天就知道女兒死亡卻不報案，用「衛生考量」當作滅證藉口，實屬荒謬，裁定延押2月。

詹婦近日羈押期滿，她坦承長期關起女兒，時間長達2年以上，而根據法醫研究所的解剖報告書，女兒陳女就是死於飢餓與營養不良，與詹婦一次只拿2包菜粥（各500克、525克，大量白粥參雜少量蔬菜），甚至女兒擅自離開房間，就會進行毆打。

法院考量，詹婦在9月21日就發現女兒死亡，並且在家噴灑芳香劑、鹽水洗地，企圖掩蓋屍臭，卻又在25日上午先拿白布遮蔽攝影鏡頭，律師雖辯稱詹婦是因為有潔癖的強迫傾向，是基於衛生目的搬動屍體、清理廁所。法院批，現場為命案現場，詹婦破壞現場就是滅證，是眾所周知的道理，豈可自行清理！

法院說，倘若詹婦有潔癖，發現女兒死亡時，就會馬上處理屍體，避免屍體在常溫下快速腐敗、滋生細菌，不可能拖延4天才有「要維護衛生」的想法，且期間又沒有主動報案，如此明顯滅證行為，辯護人主張是基於衛生考量，顯屬荒謬不可採。

台中地方法院表示，依本案情節，相關證人均與詹婦有親情關係，又明知死者長期遭受不人道待遇，卻始終抱持沉默，顯然有高度勾串危險，認定詹婦有說詞反覆、滅證、串證、逃亡之虞，裁定自4月20日起延長羈押2月禁見。

檢警先前調查，詹女手段惡劣，自從2023年1月就強行幫二女兒退學，把人關進房間內，且連枕頭、床墊都沒有，逼她睡在冰冷的浴室內，門外還用電線綑綁在另一端，想從內部逃出幾乎不可能，且時間長達900多天、約2年7月。

詹女每天只會提供少量飲食，例如2包菜粥、礦泉水，但是份量少到誇張，讓陳女體重掉到只剩下約莫30公斤。直到去年9月21日上午，詹女敲門沒得到回應，明知可能出事了，仍未開啟房門，讓女兒在裡頭孤單死亡，直到9月25日臭味飄出，才進入清理滅證，老公陳男也因未加阻止，雙雙遭起訴。