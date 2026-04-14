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台南民宅火警！警消3分鐘撲滅救出女屋主　屋內堆滿雜物畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市北區文賢路一帶12日下午發生住宅火警，一處3樓透天厝陽台突竄出火煙，消防局獲報後立即派遣大量人車前往搶救，短短3分鐘內即成功撲滅火勢，現場僅造成1名女屋主輕微燙傷，所幸無生命危險。

▲台南北區透天住宅陽台起火，消防人員迅速到場3分鐘內撲滅火勢，救出女屋主，屋內堆積大量雜物，影響救災及消防安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南北區透天住宅陽台起火，消防人員迅速到場3分鐘內撲滅火勢，救出女屋主，屋內堆積大量雜物，影響救災及消防安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，火警發生於12日下午4時30分許，地點位於北區文賢路一處3樓住宅。消防局接獲報案後不敢大意，迅速出動14車、27名消防人員前往現場處置，展現高效率救災能力。

▲台南北區透天住宅陽台起火，消防人員迅速到場3分鐘內撲滅火勢，救出女屋主，屋內堆積大量雜物，影響救災及消防安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員於4時36分抵達時，發現該住宅3樓陽台已有火煙竄出，指揮官立即下令佈線進行搶救。經查起火點為陽台堆放之雜物，燃燒面積約2平方公尺。在消防人員通力合作下，火勢於4時39分完全撲滅，成功防止延燒擴大，將損失降至最低。

不過火警發生當下，女屋主試圖自行滅火，不慎造成右手後三指0.25%、1至2度輕微燙傷。救護人員到場後立即進行檢傷與初步處置，確認傷勢穩定，無大礙。

▲台南北區透天住宅陽台起火，消防人員迅速到場3分鐘內撲滅火勢，救出女屋主，屋內堆積大量雜物，影響救災及消防安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，經查該住宅並未安裝「住宅用火災警報器（住警器）」。火勢撲滅後，消防人員隨即對住戶及鄰里進行防火宣導，提醒民眾注意用火用電安全，避免類似情形再次發生。

消防局長楊宗林也提醒，居家環境應避免堆放過多易燃雜物，以免成為火勢助燃來源，同時強調裝設住警器的重要性，能在火災初期即時發出警報，爭取寶貴逃生時間。

▲台南北區透天住宅陽台起火，消防人員迅速到場3分鐘內撲滅火勢，救出女屋主，屋內堆積大量雜物，影響救災及消防安全。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲則表示，住宅火警多與日常用火及用電習慣息息相關，呼籲市民應定期檢查電線設備與居家環境，並養成隨手關門與設置住警器的良好習慣，共同守護生命與財產安全。

▲台南北區透天住宅陽台起火，消防人員迅速到場3分鐘內撲滅火勢，救出女屋主，屋內堆積大量雜物，影響救災及消防安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局提醒，民眾要選擇什麼樣的居住環境消防局沒有強制力，堆放大量雜物，有可能一場火警就讓家人跟鄰居付出代價，不要囤積可燃物，真的很可怕！

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